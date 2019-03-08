جمال السويدي: دور ريادي للإماراتيات

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعدّ نموذجاً يحتذى به في مجال تمكين المرأة على الصعد كافة، وأشار إلى أن الإماراتيات والإماراتيين يحق لهم الفخر والاعتزاز بكل ما قدمته قيادة الدولة الرشيدة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، فهذا الوطن المعطاء لم يبخل يوماً على نسائه ورجاله بتقديم أشكال المساندة والدعم، في شتى المواقع والمؤسسات.

وأضاف: إن دولة الإمارات لم تكتفِ بالاحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس، إنما أقرّت الدولة كذلك «يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف يوم الـ 28 من أغسطس من كل عام، ما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بأهمية مساهمة المرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتطوير، ودورها الرائد في جهود التنمية المستدامة.

وأشاد السويدي، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تعزيز حضور المرأة الإماراتية، وإشراكها في المجالات كافة، من خلال مبادرات متنوعة.

مؤكداً سعادته أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة العالمي هذا العام، يُنظر إليه بميزة مضاعفة، وخاصة أنه جاء في «عام التسامح» الذي سيشهد حضوراً نسائياً بارزاً في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، اعتباراً من الدورة المقبلة للمجلس 2019، ما يعدّ خطوة سبّاقة لدولة الإمارات، تؤكد من خلالها دور المرأة الإماراتية الريادي، خاصة في مجال المشاركة السياسية، وغيره من المجالات.