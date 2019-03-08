العويس: نعتز بعطاء كوادرنا النسائية

دبي (الاتحاد) قال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، يدعونا للفخر أن تكون دولة الإمارات في طليعة الدول التي أعلت شأن المرأة، بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال توفير الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والرعاية الصحية، والعمل والتقدم الوظيفي، والتمثيل في عملية صنع القرار السياسي والإداري.

وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظراً لكونها رائدة العمل النسائي، حيث أسهمت مبادراتها في تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها الوطني في البلاد وحضورها في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي، كما بلغت الإماراتية مكانة لم تبلغها غيرها في المنطقة، ونحن نعتز بعطاء كوادرنا النسائية، ونثمن جهودهن العظيمة.

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