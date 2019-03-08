الامارات | مسيرة لمطارات دبي.. إعلاء لقيم التسامح

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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لمطارات دبي.. إعلاء لقيم التسامح والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة مطارات دبي، أمس، مسيرة «مطار واحد.. أمة واحدة.. عالم واحد»، بمناسبة «عام التسامح»، واليوم الرياضي الوطني، الذي يصادف السابع من مارس كل عام، شارك فيها 100 من موظفي مطارات دبي، ساروا على الأقدام من المبنى 1 إلى المبنى 3، وهم يحملون أعلام بلادهم، بقيادة علم الإمارات، في خطوة تعكس تناغم الجنسيات والثقافات التي تحتضنها المؤسسة، إذ يصل عددها إلى 63 جنسية.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، مشاري البناي، أن تنظيم المسيرة يأتي للتأكيد على عمق تطبيق مطارات دبي قيم التسامح في الإمارات، وتلاقي الثقافات، إذ يسهم أبناء المؤسسة، كل في مجال اختصاصه، في المضي قدماً بإنجازات قطاع الطيران في دبي نحو مزيد من الريادة والتفوق.
ووضع الموظفون المشاركون في المسيرة عقب وصولهم المبنى رقم 3 الأعلام في مكان مخصص لها، كي يطلع عليها المسافرون، ويتعرفوا إلى أهداف المسيرة.
دبي - الإمارات اليوم
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