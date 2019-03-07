تخصيص مواقف لجمهور "حصن الاتحاد 5" بـ "الزوراء"

عجمان (وام) أعلنت اللجنة المنظمة للعرض العسكري « حصن الاتحاد 5 « الذي تنفذه القوات المسلحة غدا « الجمعة « بعجمان، توفير مواقف داخلية للجمهور بمنطقة الزوراء.

يأتي ذلك تسهيلاً من اللجنة المنظمة على الجمهور وتقديم خدمات تمكنهم من الوصول مبكراً إلى موقع العرض العسكري والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة.

ودعت اللجنة الجمهور إلى الحضور مبكراً يوم الجمعة لتسهيل حركة السير بالمنطقة.

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