سلطان القاسمي يطلع على برامج تعزيز قيم المواطنة ودعم التنمية الشاملة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بمعالي أحمد جمعة الزعابي، وتبادل معه الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاتحادية والوطن.

وتطرق اللقاء إلى البرامج والمبادرات المختلفة التي تعزز قيم المواطنة والوحدة الوطنية، وتدعم تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، وفق استراتيجية الدولة، وسعيها إلى توفير الرخاء والحياة الكريمة للمواطنين.

واستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي صباح أمس بمكتب سمو الحاكم، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بمعالي الوزير، وتبادل سموه معه الأحاديث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال التعليمي والعلمي.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، أهمية تنويع وتعدد مصادر التعلم والمعلومات للطلبة بمختلف دراساتهم العلمية، حتى يتخرج جيل على دراية كاملة بأحدث أساليب ووسائل التعليم والتعلم، ما يجعلهم قادرين على مواصلة اكتسابهم للمعارف والعلوم، ومواكبة كل ما يأتي به المستقبل من علوم حديثة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على خطط واستراتيجية التعليم العالي في الدولة، وبرامجها في مختلف المجالات العلمية والبحث العلمي، وجهود تطوير التعليم العام في المدارس الحكومية والخاصة.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أمس، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على خطط واستراتيجيات النيابة العامة الاتحادية، وجهودها في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات وفق أفضل المعايير، وفي إطار تحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة للوصول إلى مجتمع مستقر وآمن.

وقدم المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة الفرصة للقاء سموه، مثمناً حرص واهتمام سموه بدور النيابة العامة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وترسيخ مبادئ العدل وأسس العمل النيابي والقضائي بما يصون حقوق وكرامة الإنسان.