"أخبار الساعة": التعليم بوابة العبور إلى المستقبل

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، من منطلق إيمانها بأنه بوابة العبور إلى المستقبل، والقاطرة التي تقود الدولة إلى مرحلة ما بعد عصر النفط التي تستهدف إقامة اقتصاد قائم على المعرفة والعلوم تقوده كفاءات مواطنة متسلحة بالعلم الحديث.

وتحت عنوان «التعليم بوابة العبور إلى المستقبل».. أوضحت أنه لهذا تولي الدولة اهتماماً استثنائياً بالتعليم وتعمل على توفير البيئة المواتية لعملية تعليمية تأخذ بأرقى المعايير العالمية، وهذا ما عبر عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» - مؤخراً - بمناسبة إطلاق الجيل الجديد من المدارس الإماراتية باعتماد مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة من المدارس النموذجية الإماراتية، وإطلاق النهج الجديد في كليات التقنية العليا، وتحويل الكليات إلى مناطق اقتصادية، وتخصيص صندوق بمبلغ 100 مليون درهم لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات.

وأضافت النشرة الصادرة أمس عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية».. أن دولة الإمارات تدرك أن التعليم العصري المنتج للمعرفة هو طريق النهوض الذي سلكته كل الأمم في سعيها لتحقيق التقدم، ومن هذا المنطلق تبدي اهتماماً كبيراً بالتعليم وتطويره من أجل توفير نظام تعليمي رفيع المستوى، يربط الطالب بمجتمع المعرفة، ويبني في الوقت ذاته قاعدة من الكوادر المواطنة المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة، والقادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم في مجال التكنولوجيا وثورة المعلومات، وتطويعها لخدمة اقتصاد المعرفة في الإمارات، وهذا ما تجسده بوضوح السياسات والاستراتيجيات الحكومية الخاصة بالتعليم، فالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 تسعى إلى إعداد أجيال المستقبل، وفق أفضل المستويات العلمية والمهنية، وتسعى إلى إعداد جيل إماراتي يحمل راية المستقبل.