حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء إلى عائلة الشامسي

أم القيوين (وام) قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، هاشل عبدالله بن خاطر الشامسي، وذلك خلال زيارة سموه، أمس، مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه وأقربائه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ورافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين.

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