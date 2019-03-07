عبدالله بن زايد يبحث مع لافروف العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في المنطقة

أبوظبي (وام) استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث مسار العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية وثيقة وتاريخية مع روسيا.. مشيرا إلى أن هناك حرصاً مستمراً على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة. من جانبه أكد معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا مهماً لبلاده.. مشيرا إلى أن البلدين الصديقين تربطهما علاقات ثنائية متميزة وأن هناك جهودا متنامية لتعزيز أوجه التعاون المشترك الثنائي في مختلف المجالات.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.

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