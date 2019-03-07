"أبوظبي للإعلام" تطلق منصة رقمية خاصة بأصحاب الهمم بعنوان "محتوى همم"

أطلقت أبوظبي للإعلام منصة رقمية جديدة خاصة بطرح ومناقشة قضايا واهتمامات أصحاب الهمم تحت إسم منصة "محتوى همم"، وذلك بالتزامن مع استضافة الدولة لفعاليات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "أبوظبي 2019" وحرصاً على تبني قضايا فئة عزيزة على قلوب الإمارات قيادة وشعباً.

شهد إطلاق المنصة في مقر الشركة سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام وعدد من المدراء التنفيذيين بحضور وفد من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة برئاسة سعادة عبدالله الحميدان مدير عام المؤسسة، ومجموعة من أصحاب الهمم من موظفي أبوظبي للإعلام. وستقدم منصة محتوى همم كل ما يهم هذه الفئة من أخبار في عالم التكنولوجيا والثقافة والفن والرياضة وغيرها.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للاعلام : " تمثل منصة محتوى همم محطة أخرى نحو التزام أبوظبي للإعلام بفئة أصحاب الهمم قبل أيام من استضافة دولة الإمارات الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019؛ أكبر تجمع من نوعه في العالم ..وتسهم منصة محتوى همم في نشر رسائل الأمل والمحبة، وإبراز الصورة المشرفة للإمارات، وتسليط الضوء على إنجازاتها واستراتيجيتها وقصص نجاح ملهمة لأصحاب الهمم".

وأكدت معاليها أن أبوظبي للإعلام تحرص على توظيف التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل مبتكر في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم باعتبارهم طاقات إبداعية خلاّقة ينبغي تمكينها وإتاحة الفرصة أمامها أسوة بباقي أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة ألقى سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام كلمة رحب في مستهلها بإطلاق المنصة الرقمية الجديدة، وعبر عن سعادته بإنجاز هذه الخطوة الواعدة والفريدة من نوعها على مستوى الإعلام العربي والعالمي، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بفئة أصحاب الهمم من كافة النواحي، ومتابعة قضاياهم واهتماماتهم والعمل على تشجيع مواهبهم وتنميتها.

وأضاف: "لقد كانت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة كعادتها سبّاقة إلى المحبة والخير والإنسانية، والاهتمام بكافة فئات وأفراد المجتمع بشكل حضاري يعكس قيم وأخلاق الآباء والأجداد، والمتمثلة في احترام الناس من مختلف مناحي الحياة والقدرات، وتوفير الحياة الكريمة العزيزة لمن هم بحاجة للاهتمام الخاص والرعاية العطوفة، ومن هنا كان إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في أبريل 2017 ولأول مرة في العالم العربي عن إطلاق اسم إيجابي على هذه الفئة العزيزة من المجتمع هو أصحاب الهمم، كما يظهر اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأصحاب الهمم جلياً في حرص سموه على ارتداء سوار أحمر يحمل شعار الأولمبياد الخاص - الألعاب العالمية "أبوظبي 2019" والتي تستضيفها العاصمة هذه الأيام، وذلك في مناسبات عديدة وحتى خلال زيارات سموه الخارجية رغبة منه في إظهار الدعم المعنوي المستمر لأصحاب الهمم".

وقال سعادته : "حرصاً منا في أبوظبي للإعلام على متابعة تنفيذ توجيهات القيادة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم المنصات الرقمية المتخصصة بشكل ينعكس إيجاباً على أبنائنا من أصحاب الهمم، فقد أطلقنا اليوم منصة "محتوى همم" الأولى من نوعها والمتخصصة في عرض محتوى رقمي باللغة العربية موجّه لتغطية ما يتعلق بأصحاب الهمم من معلومات رياضية أو ثقافية أو تكنولوجية أو علمية أو أدبية، ولتحقيق ذلك قامت أبوظبي للإعلام بتعيين نورة البلوكي مديرة لمنصة محتوى همم، وهي من أصحاب الهمم، ولها دور بارز أسهم في وجود منصة محتوى همم، وكلنا ثقة بأنها ستصنع الإنجاز تلو الإنجاز .. وللإدارة الرقمية الشكر والتقدير في أبوظبي للإعلام على تعزيز النجاح واطلاق المنصات الرقمية المتخصصة".

من جانبها قالت عائشة المزروعي مدير منصة محتوى الرقمية: "يأتي إطلاق منصة محتوى همم كجزء من استراتيجة التوسع الرقمي لأبوظبي للإعلام على شبكة الإنترنت، وذلك تلبية لاحتياجات هذه الفئة من جانب وتعزيز حضور اللغة العربية في الفضاء الإلكتروني من جانب آخر، ولدينا خطط طموحة بأن نتمكن من إيصال محتوى همم إلى جميع فئات أصحاب الهمم وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات التي تناسب كل فئة".

بدورها عبرت نورة البلوكي، مدير منصة محتوى همم عن سعادتها بهذه الخطوة الرائدة مؤكدة " أهمية التواصل المستمر مع أصحاب الهمم لتطوير المحتوى الرقمي الذي ستعرضه المنصة الجديدة، بشكل يحافظ على جودة الأخبار والمواضيع التي تطرحها وبما يحقق الغاية المرجوة من إطلاقها وأكثر" ..وقالت البلوكي إن إطلاق المنصة اليوم هو خطوة أولى وشارة بدء للتطوير وبناء منصة متكاملة تتفاعل مع جميع فئات أصحاب الهمم وتلبي احتياجاتهم وتنقل صوتهم للمجتمع.