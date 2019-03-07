الإمارات تدخل موسوعة "جينيس" بأطول جسر فولاذي قوسي

سجلت دولة الإمارات ممثلة بوزراة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة "جينيس" بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.

وتسلم معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية شهادة تسجيل الرقم الجديد من ممثل مكتب موسوعة "جينيس" خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بموقع الجسر بإمارة رأس الخيمة وحضر الحفل سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة وسعادة المهندسة جميلة الفندي مدير عام برنامج الشيخ زايد للاسكان وسعادة الوكلاء المساعدين والشركة المشرفة على انجاز الجسر الفولاذي القوسي وجمع من موظفي الوزارة ووسائل الإعلام.

وأهدى معالي الوزير هذا الإنجاز المتميز إلى القيادة الرشيدة ..مشيرا إلى أن الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الحكيمة استطاعت أن تضع الدولة في مصاف الدول العالمية من حيث التطور والتقدم والازدهار والنماء وقد كانت الوزارة شريكاً فيما حققته الدولة من إنجازات عالمية كان لها بالغ الأثر في تحقيق الدولة الإنجازات في طريقها لأن تكون ضمن الأفضل عالميا بحلول العام 2021 وصولا لتحقيق مئوية الإمارات 2071.

وأكد معاليه أن وزارة تطوير البنية التحتية حريصة على إنجاز مشاريع البنية التحتية بشكل مبتكر وعالمي بما يخدم التوجه القائم على استدامة المشاريع ومطابقتها للمعايير البيئية المنبثقتين من استراتيجية وتوجه دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة لافتاً إلى أن دخول موسوعة "جينيس" ثمرة جهود جبارة وأفكار خلاقة يتمتع بها فريق عمل الوزارة كما أن ذلك يمثل إنجاز جديد يضاف لسلسلة الانجازات والنجاحات التي حققتها الدولة بشكل عام ووزارة تطوير البنية التحتية بشكل خاص.

ولفت معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية لديها خطة استراتيجية وتوجه واضح يترجم توجه حكومة الإمارات في دعم سبل التميز والتفرد والاستثمار في مواردها البشرية ذات الكفاءة.. منوهاً بأن مشاريع البنية التحتية التي تشرف على تنفيذها الوزارة وبفضل الخبرات المتراكمة والتوجيهات السديدة للقيادة باتت مثالاً يحتذى به عالمياً بتطبيقها أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح معاليه أن المشروع الذي تم تسجيله بموسوعة جينيس عبارة عن جسر فولاذي قوسي بمنطقة شمل في رأس الخيمة يبلغ طوله 32.37 متر وتصل طاقته الاستيعابية 2000 مركبة في الساعة ويتمتع بميزات اقتصادية عديدة مقارنة بالجسور الخرسانية حيث أنه يختصر 50 بالمائه من زمن التنفيذ فيما يصل عمره الافتراضي إلى 104 سنوات دون الحاجة إلى صيانة وقادر على تحمل كافة الأحمال والأوزان.

وأضاف معالي النعيمي أن مشروع الجسر الفولاذي القوسي يأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية على طريق الإمارات ويأتي تنفيذه تجسيداً للفكر الابتكاري التي تتخذه الوزارة لتعزيز تطور مشاريعها المستقبلية ..لافتا إلى أن هذا الجسر ذا الهياكل الفولاذية المقوسة له العديد من المميزات حيث تعد الهياكل الفولاذية المقوسة المصنوعة من الحديد المموج حلاً بديلاً للهياكل الخرسانية التقليدية التي يتم تنفيذها في الجسور والأنفاق ونحوها كما تحقق العديد من المميزات.

يذكر أن الهياكل الفولاذية المقوسة عبارة عن صفائح حديدية مموجة مترابطة تنفذ بعد اعتماد التصميم وفقا لمتطلبات المشروع ومن ثم تصنع الصفائح وتجلفن وتطلى في المصنع وتنقل الصفائح والملحقات للموقع في حاويات.