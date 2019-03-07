مطارات دبي تنظم مسيرة بعنوان "مطار واحد.. أمة واحدة.. عالم واحد"

نظمت مطارات دبي مسيرة أطلقت عليها اسم "مطار واحد ..أمة واحدة ..عالم واحد" بمناسبة عام التسامح واليوم الرياضي الوطني الذي يصادف السابع من مارس من كل عام.

وشارك في المسيرة نحو 100 من موظفي مطارات دبي قاموا بالسير على الأقدام من المبنى1 إلى المبنى3 وهم يحملون أعلام بلادهم بقيادة علم الإمارات في خطوة تعكس تناغم جميع الجنسيات والثقافات التي تحتضنها المؤسسة التي يصل عددها إلى 63 جنسية.

وقام الموظفون المشاركون في المسيرة بعد وصولهم إلى المبنى3 بوضع الأعلام في المكان المخصص لذلك لكي يطلع عليها عشرات الآلاف من المسافرين والتعرف على أهداف المسيرة ليصار بعد ذلك نقل هذه الأعلام إلى الملعب الرياضي التابع للمبنى2 في المطار لتبقى هناك لفترة طويلة.

وقال مشاري البناي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي إن تنظيم هذه المسيرة يأتي للتأكيد على عمق تطبيق مطارات دبي قيم التسامح في دولة الإمارات وتلاقي الثقافات حيث يعمل في مطارات دبي موظفون من 63 جنسية يساهم أبناؤها كل في مجال اختصاصه في المضي قدما بإنجازات قطاع الطيران في دبي نحو المزيد من الريادة والتفوق.