مساهمو تبريد يقرون 19% زيادة في الأرباح النقدية

صادق أمس مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي (ش.م.ع.) "تبريد"، شركة تبريد المناطق العالمية الرائدة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018؛ بزيادة قدرها 19% مقارنةً بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة نتيجةً للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2018.

تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي ترأسه خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد أعضاء مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا للشركة.

وتعليقًا على أداء الشركة في العام 2018 قال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة: "تزامنًا مع الذكرى العشرين لإطلاق عملياتها، حققت شركة تبريد نتائج قوية على الصعيدين المالي والتشغيلي. وقد دأبت الشركة في السنوات الأخيرة على تقديم عوائد مجزية لمساهميها واستمرت في تبني هذا النهج في العام 2018 أيضًا. لقد ساهم النمو والتقدم الذي أحرزته الشركة في استحقاق مكانتها بجدارة لإدائها المتميز الذي ساعد على تأمين أول فرصة لتوسع أعمال الشركة خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إذ وقعت الشركة على اتفاقية لمدة 30 عامًا لتوفير خدمات التبريد لمدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا برديش في الهند. ".

وكانت شركة تبريد قد أفصحت في وقت سابق من هذا العام عن نتائجها المالية للعام 2018، إذ سجّلت زيادةً في الأرباح الصافية بواقع 7% بلغت 427.6 مليون درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لإضافة 39 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة حيث بلغ إجمالي ما توفره الشركة لعملائها يفوق المليون طن تبريد في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى صعيد آخر، استحوذت الشركة في العام 2018 على حصة الدار العقارية البالغة 50% من أسهم شركة أس و تي للتبريد المركزي، المزود الرئيسي لخدمات تبريد المناطق في جزيرة الريم بأبوظبي. وإلى جانب ذلك باعت شركة تبريد جزءًا من حصتها في شركة تبريد السعودية لصندوق البنك الإسلامي للتنمية الثاني (الصندوق)، فضلا عن إصدار صكوك بسعر ثابت بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل سبع سنوات، وقد لاقت هذه الصكوك زيادة في حجم الاكتتاب بنسبة 50%.

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وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: "لقد حصدت شركة تبريد عامًا آخر من النجاحات، حيث سجلت الشركة ارتفاعًا في إيراداتها بلغ 1.4 مليار درهم". وأضاف " تمنحنا القوة المالية التي تتمتع بها الشركة، والتي انعكست في بيان الميزانية العمومية القوي والإيرادات والتدفقات النقدية الثابتة، القدرة على توسيع نطاق تواجد الشركة وتنمية أعمالها، إلى جانب تقديم عوائد مجزية للمساهمين. وتستمر استراتيجيتنا في الاستفادة من أسس الشركة المتينة لتطوير حلول مبتكرة تؤهلها اغتنام فرص الطلب المتزايد على تبريد المناطق، سواء من خلال توسيع نطاق عملياتها التشغيلية أو من خلال إيجاد حلولٍ تشغيلية جديدة وأكثر كفاءةً."

يذكر أن شركة تبريد هي الشريك المفضل للمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم حلولًا مبتكرة لتبريد المناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الضرر على البيئة. وتوفر شركة تبريد حاليًا من خلال 74 محطة موزعة في المنطقة ما يفوق المليون طن تبريد يصل لأبرز المشاريع المحلية والإقليمية بما في ذلك، جميع المشاريع التطويرية في جزيرة المارية في أبو ظبي، وجزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومترو دبي، ودبي باركس أند ريزورتس، ومشروع جبل عمر في مدينة مكّة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.