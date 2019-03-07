افتتاح مركز لفحص المركبات بمنطقة الفقع في العين

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع " أدنوك " وشرطة أبوظبي مركز مسار للفحص الفني للمركبات الخفيفة في محطة الفقع بمنطقة العين .

وتستهدف هذه البادرة تسهيل الإجراءات وخدمة سكان مناطق الفقع والهير والشويب من السابعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر من الأحد إلى الخميس .

حضر الافتتاح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص الآليات والسائقين، والعقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في منطقة العين والمقدم علي سيف الدرعي رئيس قسم ترخيص الآليات، و سعادة ناصر علي الحمادي المدير التنفيذي لقطاع مبيعات التجزئة أدنوك ويعقوب يوسف الحوسني مدير إدارة الفحص الفني في "أدنوك".

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