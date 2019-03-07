"الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لاضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية نشطة السرعة والتي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن هذه الرياح تؤدي إلى ارتفاع الموج من 5 إلى 7 وقد يصل إلى 8 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 8 من صباح غدٍ الجمعة.

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