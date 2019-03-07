الجزائر.. بوتفليقة قد يذهب.. لكن النظام باق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty المتظاهرون يسعون إلى تغيير وجه الجزائر عبر وزير سابق في الحكومة الجزائرية عن شكوكه في تفكيك المؤسسة السياسية الجزائرية برمتها حتى إذا أطيح ببوتفليقة من السلطة.

ونقلت رويترز عن الوزير الذي لم تسمه، أن "رجال بوتفليقة سيغادرون دون شك، لكن النظام السياسي القائم على الإجماع بين النخبة الحاكمة سيبقى بلا ريب... ليس بوسعي رؤية بديل للنظام الذي سيجدد نفسه كالمعتاد للتكيف مع التغيرات ومطالب المتظاهرين".

وتسري منذ سنوات شائعات عن خلفاء محتملين لبوتفليقة، لكن لم يظهر أحد ذو مصداقية يحظى بدعم قادة الجيش والنخبة وليس في السبعينات أو الثمانينات من العمر مثلهم.

شاهد: بوتفليقة يسعى لكسب الوقت وتصدعات في أوساط النخبة الحاكمة

فيديو مقدم من Euronews

إعادة تشغيل الفيديو التالي "بريكست".. إيرلندا تنظر مغادرة الضباب مجالس السياسة في لندن المئات من المعابر الحدودية البرية والمائية تنتشر ما بين شطري جزيرة إيرلندا، تلك المعابر التي تفصل جمهورية إيرلندا التي ستبقى بعد "بريكست" داخل الاتحاد الأوروبي ، عن إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة. وحينما يتنقّل المرء في هذه الجزيرة الجميلة، قد يصعب عليه أن يدرك في أي جزء منها يقف، والطريقة الوحيدة التي يمكن للغريب من خلالها أن يدرك مكان وجوده هو فقط لون علامات الطريق المتابينة بين الشطرين. في عام 1998، تم التوصل إلى اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست بين بريطانيا وجمهورية ايرلندا وأحزاب ايرلندا الشمالية، وبفضل هذا الاتفاق تم التخلص من كافة البنى الحدودية بين شطري الجزيرة، تلك الحدود التي ارتفعت خلال سنوات الأزمة الإيرلندية، حينها تم إغلاق الكثير من لمعابر وفرض القيود على حركة مرور الأشخاص والبضائع، غير أن اتفاق الجمعة العظيمة قد أزال كل تلك الإجراءات. الآن المعابر جميعها مفتوحة بين الشطرين، وهي خالية من إي إشارة تدل على وجود نقطة حدودية للتفتيش، غير أن هذا الأمر على وشك أن يتغيّر بعد نحو ثلاثة أسابيع، حينما يحّل يوم التاسع والعشرين من شهر آذار/مارس الجاري، وتغادر المملكة المتحدة التكتل الأوروبي، ذلك ان حدوداً جمركية ستقام بين الشطرين، وهذا ما جعل البريطانيين والإيرلنديين على حد سواء يشعرون بقلق ما برح يشتدّ كلما اقترب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد". للمزيد في "يورونيوز": بسبب البريكست.. 100 ألف بريطاني يتقدمون للحصول على جوازات سفر إيرلندية تيريزا ماي في بروكسل: محادثات أم مناورات؟ رئيسة أكبر حزب في إيرلندا الشمالية ترفض مساومات الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" الإيرلنديون والبريطانيون ما اتنفكّوا يعبرون عن قلقهم جراء ضبابية الرؤية لدى السياسيين في المملكة المتحدة بشأن "بريكست"، ذلك أن هناك تباينات في البريطانيين أنفسهم وبين البريطانيين والأوروبيين، وفي غمرة هذه التجاذبات الخارجة عن السيطرة، تسعى رئيسة الوزراء تيريزا ماي للحصول على ضمانات جديدة حول اتفاق الانسحاب على أمل ألا يرفضه البرلمان البريطاني بحلول 12 آذار/مارس الجاري، وفي حال تم رفضه، ستطلب منهم في 13 آذار/مارس ما إذا كانوا يرغبون في الخروج من الاتحاد بلا اتفاق. وفي حال رفضوا ذلك، ستقدم لهم في 14 آذار/مارس اقتراحا بارجاء بريكست لفترة "محدودة" إلى ما بعد 29 آذار/مارس. كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أعلن قبل أيام أن الإتحاد الأوروبي مستعد لتقديم ضمانات إضافية إلى المملكة المتحدة من أجل تسهيل التصويت البريطاني، وتتعلق تلك الضمانات بما يعرف بـ"شبكة الأمان" التي تشكل العائق الرئيس منذ رفض اتفاق الانسحاب في البرلمان البريطاني في كانون الثاني/يناير الماضي. ووضع هذا الإجراء لتجنب عودة حدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية اتفاقات السلام التي وقعت في 1998، ومن أجل سلامة السوق الواحدة، وهو ينص على بقاء المملكة المتحدة في إتحاد جمركي مع الإتحاد الأوروبي وينص على التزام أكبر لإيرلندا الشمالية بمعايير الإتحاد الأوروبي. ووفق ما يؤكد زعماء الاتحاد الأوروبي فإنه بعد خروج بريطانيا ستدخل البضائع التي تصل إلى إيرلندا الشمالية، إلى إيرلندا وكل السوق الأوروبية، لكن الحكومة البريطانية تخشى أن تمنع "شبكة الأمان" عبر إبقاء لندن في أرض جمركية مشتركة، من اتباع سياسة تجارية مستقلة، ولذا تريد لندن أن تكون "شبكة الأمان" محددة زمنيا وأن يسمح لها بإنهائها من جانب واحد، وهو ما يرفضه الأوروبيون. السكّان في أيرلندا الشمالية كبقية المواطنين في كافة أنحاء المملكة المتحدة، ينتظرون نتائج التصويت في البرلمان، هذا التصويت الذي يأملون من خلاله أن ينقشع الضباب الذي استوطن ردهات السياسة وقاعتها في لندن منذ الاستفتاء على "بريكست" في العام 2016. Euronews (Ar)

بعد تصريحات الرئيس البرازيلي الجديد ... مسلحون يهددون الأراضي النائية في الأمازون بعد عشرة أيام من تولي رئيس البرلمان اليميني المتطرف يائير بولسونارو منصبه كرئيسا جديدا للبرازيل ، وإصداره أمرا تنفيذيا يقضي بإحالة الأراضي التي يعيش عليها السكان الأصليين إلى سلطة وزارة الزراعة، دخل العشرات من المسلحين إلى أراضي السكان الأصليين في منطقة الأمازون محملين بالمناجل والمناشير الآلية والأسلحة النارية، في محاولة منهم لإخراجهم من أراضيهم. وكان بولسونارو، الذي تولى الرئاسة في يناير/كانون الثاني أعلن في وقت سابق وخلال حملته الانتخابية انه ينبغي أن تكون الأراضي المحمية حاليا مفتوحة للأنشطة التجارية، الامر الذي أثار قلق المعنيين بشؤون البيئة والجماعات الحقوقية والتي اعتبرت ان هذه الخطوة هي تهديد لحياة وثقافة آخر حراس غابات الأمازون. ويقول المدافعون عن السكان الأصليين إن مثل هذا الخطاب يعرض حياة المواطنين للخطر، ويتيح القرار الذي اتخذه الرئيس البرازيلي الفرص أمام المزيد من الاستغلال التجاري لغابات الأمازون وغيرها من المحميات الطبيعة في البرازيل. وتعتبر هذه المواجهة، على حد تعبيرهم جزء من موجة من التهديدات وعمليات التوغل غير القانونية التي تقول القبائل وجماعات حقوق السكان الأصليين إنها صاحبت صعود بولسونارو إلى السلطة. هذا وازدادت غزوات الأراضي بنسبة 150 في المائة منذ انتخابه وفقاً لمجلس CIMI، وهي مجموعة دعائية برازيلية. وفي ليلة انتصار بولسونارو، تعرض مركز صحي ومدرسة للحريق على أراضي بانكرارو في ولاية بيرنامبوكو الشمالية الشرقية، وفقا لما ذكرته اللجنة. وقالت المنظمة إن قوافل المزارعين أطلقت النار في منطقة غواراني كايووا في وسط غرب ولاية ماتو جروسو دو سول لترويع القبائل. البرازيل هي موطن لحوالي 850.000 من السكان الأصليين الذين يمثلون حوالي 300 قبيلة، ويعيشون على مساحة تصل إلى 264 مليون فدان أو 12.5 في المئة من مساحة البلاد كانت هذه الاراضي ومنذ فترة طويلة سببا للصراع مع الغرباء الذين يتطلعون إلى استغلال ثرواتهم الطبيعية. تتابعون أيضا على يورونيوز: شاهد.. حرائق الغابات تستمر في اسبانيا وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة النيران تقرير: الجيش السوري يهاجم اهدافا لتنظيم داعش في الصحراء فيديو.. لقاء يجمع العاهل السعودي ووزير خارجية روسيا في الرياض Euronews (Ar)

سويسرا تصدر فئة جديدة من الفرنك تعادل ألف دولار أصدرت سويسرا اليوم الثلاثاء 5 آذار/مارس ورقة واحدة فئة 1000 فرنك سويسري تعادل ألف دولار أمريكي، الورقة باللون الأرجواني والاصفر تعد قيمة للغاية. وأعلن البنك السويسري اليوم إن النسخة المعدلة من العملة "أصغر وأسهل في التعامل" من سابقتها، بالإضافة إلى تزويدها بـ "سمات تأمين معقدة". وسوف يتم تداول الورقة النقدية التي تحتوي على مصافحة من جانب والبرلمان السويسري على الجانب الآخر، ابتداء من 13 مارس / أذار. وتعتبر ورقة ال 1000 فرنك تقليدا قديما في سويسرا التي توصف بأنها صديقة السيولة. ومع ذلك، فإن نهج الدولة يتناقض مع البنك المركزي الأوروبي، الذي قرر عام 2016 وقف إصدار فئة 500 يورو والتي تبلغ قيمتها حاليا 567 دولارا. خفض البنك المركزي الأوروبي أكبر ورقة نقدية لليورو وسط مخاوف من أن تصبح أكثر شعبية وانتشارا بين المحتالين وغاسلي الأموال. تتابعون أيضا على يورونيوز: رجل تشيكي يفارق الحياة بعد أن هاجمه أسد رباه كحيوان أليف فيديو.. الأمير هاري يفتتح نصبا تذكاريا لضحايا اعتداءات تونس Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكان الرئيس الذي يبلغ من العمر 82 عاما والذي يتولى المنصب منذ 1999 قال يوم الأحد إنه سيترشح في انتخابات 18 أبريل، لكن سيدعو لانتخابات مبكرة لإيجاد خلف له بعد عقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات ودستور جديد.

ويبرز ذلك الإعلان الذي بعث به بوتفليقة للشعب في رسالة قرأها مدير حملته مدى انفصال الرئيس عن الشبان الجزائريين الذين يعبرون عن إحباطهم على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.

وتقول مصادر سياسية، إن من المعتقد بأن أسرته ترافقه، بما في ذلك شقيقه سعيد، وهو معلم سابق ونقابي ويعمل مستشارا له ويعتقد كثير من الجزائريين بأنه الذي يدير البلاد فعليا.

وقال محتج "أنا متأكد أن الرئيس لم يعد يحكم. لذلك نحن لا نستطيع قبول هذا الوضع".

وتمكن بوتفليقة من البقاء في السلطة خلال احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء عرب لما لدى الجزائر من احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي مكنتها من زيادة الإنفاق الحكومي واسترضاء المواطنين.

وما زالت ذكريات الحرب الأهلية المريرة تلازم الجزائريين من كبار السن وهو ما دفعهم لغض الطرف عن الإجراءات الصارمة بحق المعارضة مقابل الاستقرار.

شاهد: التظاهرات متواصلة في الجزائر والجيش يحذر من العودة الى الحرب الاهلية

فيديو مقدم من AFP

إعادة تشغيل الفيديو التالي بوتفليقة رجل المصالحة الوطنية في الجزائر متشبث بالحكم رغم المرض والاحتجاجات وقت طويل، كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوصف برجل المصالحة الوطنية الذي جلب السلم للجزائر بعد عقد من الحرب الأهلية. أما اليوم، فهو، بالنسبة الى كثيرين، الرجل المريض الذي يتشبث بالحكم، رغم المرض الي يقعده، والرفض الشعبي لتجديد ولايته مرة خامسة. AFP

مقتل 23 شخصا على الأقل في إعصار في ولاية الاباما الأميركية أوقع إعصار ضرب ولاية الاباما جنوب الولايات المتحدة 23 قتيلا على الأقل وتسبب باقتلاع أشجار وباضرار "كارثية" بمبان وطرق، وفق مسؤول الشرطة المحلية. AFP

وفاة الممثل الأميركي لوك بيري نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" توفي الممثل الأميركي لوك بيري نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210" الاثنين عن 52 عاما إثر تعرضه لجلطة أدخل على أثرها المستشفى في 27 شباط/فبراير على ما أفاد وكيل أعماله وكالة فرانس برس. AFP 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

لكن المحتجين الشبان الذين لا تربطهم أي صلة حقيقية بحرب الاستقلال، التي تمنح القادة المتقدمين في السن أوراق اعتمادهم، فقد نفد صبرهم في ظل ما يعانوه من نقص الوظائف.

أما الدول الأوروبية، التي تثمن دور الجزائر كمورد للغاز وشريك أمني في منطقة مضطربة، فالتزمت الصمت إلى حد بعيد باستثناء فرنسا التي طالبت بإجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

ولفرنسا مصالح تجارية كبيرة مع الجزائر وتسكنها جالية جزائرية كبيرة.

وعلقت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال افتتاحي على الأحداث في الجزائر بالقول "(ما قدمه) عبد العزيز بوتفليقة: قليل جدا وبعد فوات الأوان".

ولخصت مزحة انتشرت في العاصمة الجزائرية هذا الأسبوع الإحباط من الرئيس الغائب بعدما قدم أحد معاونيه أوراق ترشحه للانتخابات مكانه، وذكر تقرير أنه أقال مدير حملته الانتخابية.

وتقول المزحة "لذلك لدينا بوتفليقة أول في مستشفى بجنيف وبوتفليقة ثان عزل مدير حملته وثالث قدم أوراق ترشيحه".