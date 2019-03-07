كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن دبي تستقبل مجمعا سكنيا جديدا من ” المرابع العربية 3″

فلل المرابع العربية 3 من إعمار العقارية هي المرحلة الجديدة من فلل المرابع العربية بقلب دبي لاند خلف القرية العالمية.

يوفر المشروع فلل تاون هاوس 3 و 4 غرف نوم ومرافق ترفيه مابين الفلل بالإضافة إلى انه مجمع متكامل الخدمات من مراكز تسوق و مدارس و غيرها تتضح بالمخطط بالأسفل .

توفر فلل المرابع العربية 3 مساحات خضراء مبين الفلل وبلكونات تمنحك إسلوب الحياة المريح . توفر تصميم أنيق ونوافذ زجاجية كبيرة وتشطيبات إعمار المعروفة بجودتها و خدمات إدارة المرافق العالية.

المرابع العربية الثالث”، هو مجتمع مسور جديد لديه بعض العروض الفريدة بما في ذلك حديقة التزلج، ملعب الكريكيت، مضمار الركض، مناطق الشواء، صالة للألعاب الرياضية، وغيرها الكثير.

يوفر مشروع التطوير السكني المستقل نمط حياة سعيدة مع منازل بثلاث وأربع غرف نوم، رغم أن الكثير من المتعة تكمن في الهواء الطلق مع حديقة مساحتها 30000 متر مربع وشارع بطول 4 كيلومترات، ووصلة مباشرة إلى مسار الكدرة للدراجات بطول 86 كم، كما سيضم الحي شريط تجزئة، وناد ، ومركزًا اجتماعيًا، ومرافق صحية، ومرافق رياضية، ومسجدًا، بالإضافة إلى المدارس ومرافق الرعاية الصحية القريبة.