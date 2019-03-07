وفد سعودي يطلع على مشاريع دار زايد التربوية

العين (وام) اطلع وفد من جمعية الوداد الخيرية من المملكة العربية السعودية، خلال زيارته دار زايد للرعاية الأسرية بمقرها في مدينة العين على أبرز المشاريع والخدمات التربوية والتجارب المتميزة التي تقدمها الدار في مجالات الرعاية البديلة والخدمات الاستشارية التي تقدمها لفاقدي الرعاية الأسرية.

ورحب نبيل الظاهري، مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية بزيارة الوفد برئاسة حسين بن سعيد بحري، رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المشتركة لكلا الطرفين.

واستمع الوفد على شرحٍ مفصل من خولة البادي رئيس قسم الاحتضان العائلي عن مشروع الاحتضان العائلي الذي يضمن للأطفال حياة أسرية متكاملة، من خلال دمجهم بأسر حاضنة في المجتمع.

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