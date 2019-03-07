شرطة عجمان تفوز بجائزة الأمير نايف للأمن العربي

عجمان (وام) فازت القيادة العامة لشرطة عجمان بجائزة الأمير نايف للأمن العربي فئة البرامج الأمنية الرائدة، بمشاركتها بمشروع الشيك الذكي.

وتمنح الجائزة من منظمة مجلس وزراء الداخلية العرب للمؤسسات الأمنية المتميزة في قدراتها المؤسسية وقدرات العاملين والمساهمة في تأسيس ودعم المشاريع والمبادرات المتميزة التي تحقق التفاعل بين الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الإعلان عن الجوائز في الحفل المرافق لاجتماع الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي انعقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس.

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