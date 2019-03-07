"الدولي للاتصال الحكومي" يجمع أولياء الأمور مع مختصين في "السلوك الاجتماعي"

الشارقة (الاتحاد) يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الثامنة التي تقام في مركز إكسبو الشارقة يومي 20 و21 مارس الجاري، تحت شعار «تغيير سلوك..تطوير إنسان»، أولياء الأمور مع الأكاديميين ومختصين في علم السلوك الاجتماعي، في جلسة حوارية خاصة لتسليط الضوء على كيفية تطوير السلوك الفردي لأجيال المستقبل، بما يستجيب لاحتياجات المجتمع الحديثة.

وتفتح الجلسة أبوابها لمختلف الآباء والأمهات الراغبين في المشاركة، حيث إنها تشكل إضافة نوعية إلى الفعاليات التي ينظمها المنتدى، باعتبارها أول جلسة حوارية تفاعلية تجمع أولياء الأمور في منصة متخصصة بالاتصال الحكومي، لتسهم في تحقيق مزيد من التواصل بين الجانبين لتشكيل وعي مجتمعي حول كيفية ترسيخ مبادئ الممارسات المسؤولة لدى الأبناء وعائلاتهم.

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