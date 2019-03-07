مدير عام "أبوظبي للسلامة والصحة" لـ "الاتحاد": دراسـة مع "ضمان" لتأمين الإصابات المهنية

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

قال الدكتور جابر الجابري، مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، «أوشاد»، إن المركز يعمل على دراسة حول تأمين الإصابات المهنية بالتعاون مع شركة «ضمان»، وأخرى حول تحسين خدمات الصحة المهنية بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى تعزيز الشراكات عبر استكمال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية لتبادل البيانات عن طريق منصة حكومة أبوظبي.

أكد الدكتور جابر الجابري، مدير عام مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، أن المركز حقق إنجازات عدة خلال عام 2018، ومن أهمها متابعة تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في 79 جهة حكومية، و7200 منشأة في القطاع الخاص، ومراجعة واعتماد خطط العمل السنوية للجهات المخولة من المركز لمتابعة تطبيق النظام في القطاع الخاص، ومراجعة بلاغات الحوادث والإصابات المهنية، وإجراء التدقيق السنوي على 40 جهة حكومية، إضافة إلى تسجيل 2954 من ممارسي السلامة والصحة المهنية (جديد/‏‏‏‏‏تجديد)، و90 من المؤسسات المهنية (جديد - تجديد) في برنامج قدرات».

وأضاف في حوار مع «الاتحاد»، أن المركز قام بإطلاق وإعادة إطلاق سلسلة من برامج التوعية إلكترونياً لرفع مستوى الوعي لدى مختلف الفئات بالجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجامعات والكليات للمشاركة في مسابقة المركز للابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى التنسيق مع جامعة أبوظبي لمناقشة طرح برنامج الماجستير في السلامة والصحة المهنية، والتشاور مع وزارة التربية والتعليم لضمان المواءمة بين الإطار العام الخاص بالسلامة والصحة المهنية لقطاع التعليم الخاص بالوزارة ومتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن المركز أصدر وثائق جديدة، وحدث بعض الوثائق ضمن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 123 وثيقة، منها 46 باللغة العربية.

خطط مستقبلية

وقال الجابري: «إن المركز يقوم كل عام بوضع وتنفيذ خطة عمل سنوية بهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية المدرجة ضمن خطة المركز الاستراتيجية 2016-2020 التي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في مارس 2016. وتشمل الخطة سلسلة من الأنشطة والمشاريع التي يتم قياسها من خلال مؤشرات أداء محددة، كما بدأ المركز بإعداد مسودة الخطة الاستراتيجية المستقبلية 2020-2025، والإعداد للتشاور مع مختلف الشركاء حول الرؤية الاستشرافية لمستقبل السلامة والصحة المهنية 2030».

تقارير دورية

وعن رصد ممارسات الشركات تجاه اشتراطات السلامة والصحة المهنية، قال الجابري: «يتم إعداد تقارير دورية تحليلية ترفع للمجلس التنفيذي حول مستوى التزام الجهات في القطاعين الحكومي والخاص بتطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية، ويعتمد ذلك على مستوى المخاطر الناتجة عن أنشطة هذه الجهات، حيث من المطلوب من الجهات ذات الأنشطة عالية المخاطر إعداد أنظمة متكاملة، بالتوافق مع متطلبات نظام الإمارة، وتعمل بعد اعتماد أنظمتها على رفع تقارير التدقيق من قبل طرف ثالث، وتقارير أداء ربع سنوية تشمل سلسلة من المؤشرات، أما الجهات متوسطة ومنخفضة المخاطر، فتتم الرقابة عليها من خلال التفتيش». وأضاف: «حتى نهاية 2018، وصل عدد الجهات المدرجة في نظام الإمارة إلى 79 جهة حكومية، منها 58 جهة معتمدة أنظمتها، و21 جهة يتم التنسيق معها لتطوير واعتماد أنظمتها، بما فيها جهات اتحادية لها أفرع في أبوظبي، إضافة إلى 7200 منشأة مصنفة عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر (مثل المصانع، وشركات المقاولات، وشركات النقل، وشركات الطاقة، والمستشفيات، والفنادق، وغيرها)».

تقارير إصابات العمال إلكترونياً

أوضح د.الجابري أن المركز يقوم من خلال «التطبيق الإلكتروني» للسلامة والصحة المهنية «الأداء» بتسلم بلاغات الحوادث والإصابات والوفيات المهنية من الجهات والمنشآت المسجلة والمطبقة لنظام الإمارة، حيث وصلت نسبة الالتزام برفع تقارير التحقيق في الحوادث المهنية المبلغة إلى 90%، علماً بأن هناك مذكرة تفاهم بين المركز ووزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها التعاون في المجال كافة ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، بما في بيانات الإصابات المهنية، كما أن هناك ربطاً إلكترونياً بين المركز ودائرة الصحة، من خلال نظام الإبلاغ عن الإصابات، والذي يتم فيه الإبلاغ عن أي إصابة تصل إلى الطوارئ في المستشفيات، وذلك عن طريق منصة حكومة أبوظبي، وبالتنسيق مع هيئة المعلومات والأنظمة الذكية، بهدف الاستفادة من بيانات الإصابات المهنية.

اشتراطات جديدة

وكشف الجابري عن أن المركز قام بإدراج العديد من الاشتراطات الجديدة ضمن نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ومن أهمها ما يتعلق بمتطلبات السلامة والصحة المهنية الخاصة بأصحاب الهمم، ودلائل إرشادية للأمهات حديثات الولادة والحوامل، وللتعامل مع الأحوال الجوية القاسية لجهات العمل، وكذلك التعامل مع الأحوال الجوية القاسية في عمليات النقل المدرسي.

توعية 800 ألف عامل

قام المركز بتنظيم سلسلة من الفعاليات لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وأصدر 100 ألف كتيب ومنشور، و20 «فيديو» وفيلماً كرتونياً للتوعية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي لدى مختلف الفئات بالجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، ويشمل ذلك برنامج ضغوط العمل، برنامج معدات الحماية الشخصية، برنامج أصدقاء سالم، برنامج السلامة في الحر، وبرنامج الحماية من الضجيج، وقد تمت تغطية 2000 جهة عمل و800 ألف عامل.