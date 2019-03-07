نهيان بن مبارك: صناعة الإعلام تضطلع بدور مهم في العصر الحديث

دبي (وام)

بدأت أمس في مركز المؤتمرات في مجّمع دبي للمعرفة أعمال الدورة الـ 14 من مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء /‏وان-إيفرا/‏ في الشرق الأوسط، الذي يعقد على مدى يومين تحت شعار «عصر الجمهور» بمشاركة أكثر من 250 من الخبراء وأصحاب المصلحة من قطاعات الإعلام والطباعة والنشر من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تزويد المدراء التنفيذيين وغيرهم من أصحاب المصلحة بأحدث التوجهات الإقليمية والعالمية في مجال الطباعة والنشر.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في كلمة لمعاليه خلال المؤتمر على دور وسائل الإعلام في الربط وزيادة التفاعل بين الشعوب في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن صناعة الإعلام تضطلع بدور مهم في العصر الحديث خاصة مع وصول منصات الإعلام الاجتماعي التي جلبت مستويات غير مسبوقة من التفاعل والمشاركة ورغم أن هذه المنصات أضفت بعضاً من الغشاوة على المصداقية، إلا أنها أوجدت أساليب جديدة للاتصال والتواصل.. فالإعلام الجديد وأساليب النشر الرقمية وفرت لمعظم الأشخاص القدرة على استهلاك ومشاركة جميع الأخبار والمعلومات والأفكار من جميع أنحاء العالم تقريباً.

وأضاف معاليه: « إن 2019 هو عام التسامح في الإمارات كما تعلمون جميعاً، وفي هذا السياق قمنا بتنفيذ عدة مبادرات ورؤى جديدة لتحسين البلاد، وفي حين أن التسامح لا يشكل خصلة طبيعية لدى الكثيرين لكنه قادر على توفير منافع اقتصادية وإنسانية جمّة، وفي هذا الصدد سيسلط مؤتمر «وان-إيفرا الشرق الأوسط» الضوء على العديد من الحوارات حول التسامح في قطاعي الإعلام والنشر».

من جانبه، قال ماجد السويدي مدير عام مدينة دبي للإنتاج: ان الإمارات التي حلت في المرتبة الثلاثين في تقرير التنافسية الرقمية 2018 في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل، اكتسبت مكانتها الرائدة بفضل رؤيتها الطموحة وقيادتها الرشيدة والقوية ومع التغيرات التقنية السريعة، حيث أصبحت دُور النشر والشركات وأصحاب المصلحة في القطاع الإعلامي تبحث عن طرق جديدة للاستفادة من الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد أكبر وتقديم منافع أكثر لجمهورها.

وأوضح أن الحوارات التي ستتم مناقشتها في مؤتمر وان-إيفرا الشرق الأوسط هذا العام تشمل مسألة بروز الإعلانات المدمجة داخل المحتوى بصفتها مصدراً رئيساً لتحقيق العوائد، وذلك عقب تراجع قيمة الإعلانات التقليدية، اضافة الى مناقشة مستقبل الغرف الإخبارية وتوفير حلول للشركات للتصدي للتحديات القادمة في القطاع.