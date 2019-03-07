%46 التوطين في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد) أكدت دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة في بيان صادر لها أن النسبة العامة للتوطين لعام 2018 بلغت 16%‎ تأتي في المقدمة دائرة الموارد البشرية، بنسبة 94%‎ تليها دائرة الجمارك بنسبة 89%‎، وجاءت التعيينات الداخلية بـ174 موظفاً جديداً، فيما بلغت التعيينات الخارجية، والتي نتجت عن معرض الفجيرة الدولي للتوظيف والتعليم تعيين 1500 موظف في القطاعات العارضة للوظائف في المعرض.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم تدريب وتأهيل 360 من طلبة الجامعات و1500 من طلبة المدارس خلال العام 2018.

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