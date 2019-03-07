الأرشيف الوطني ينظم ورشاً خاصة بالبحوث الإجرائية للمعلمين

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني سلسلة ورش تدريبية متخصصة للمعلمين خاصة بالبحوث الإجرائية لمدة يومين في معهد المعلمين بعجمان، بحضور أكثر من 500 مشارك، على أن تتوالى هذه الورش بمقر الأرشيف الوطني في أبوظبي.

وتندرج مسابقة البحوث الإجرائية - التي تستهدف جميع المعلمين والمشرفين التّربويّين واختصاصي التّدريبّ من مختلف التخصصات والحلقات على مستوى الدولة - ضمن جائزة «القائد المؤسس» التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، بهدف ترسيخ فكر زايد القائد المؤسس، ورؤيته لدى جميع منتسبي الجائزة ليكون ذلك سلوكاً ومنهاجاً للعمل الجاد الذي يحقق الأهداف المنشودة في الأجندة الوطنية للدولة. ويستهدف الأرشيف الوطني، ووزارة التربية والتعليم، من الورش التدريبية التي تحاضر فيها حسنية العلي، رئيسة قسم البرامج التعليمية في الأرشيف الوطني، تعريف المشاركين بمفهوم البحث الإجرائي والفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من البحوث، ومعرفة معايير اختيار مشكلة البحث الإجرائي وصياغة سؤال البحث الإجرائي، والتمكن من صياغة فروضه، والتعرف على مصادر جمع المعلومات، والتعرف على أنواع العينات التي قد يلجأ إليها الباحث، والتعرف على المتطلبات القبلية للبحث، وخطوات كتابة تقرير البحث الإجرائي، والتعرف على بعض المصطلحات في كتابة المراجع وكتابة خطة البحث والمراجع بأسلوب علمي، والتعرف على المعايير واستخدامها في تقويم الأبحاث الإجرائية العلمية.

وستتناول ورش البحوث الإجرائية الأدوات الإحصائية باستخدام برنامج «SPSS»، وهو من أكثر البرامج شهرة واستخداماً من بين الحزم البرمجية الإحصائية وبرنامج «الآموس».