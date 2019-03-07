تجارب طلبة وأساتذة جامعة زايد في ملتقى تيديكس العالمي 2019

دبي (الاتحاد) نظمت كلية الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة زايد في فرعها بدبي «ملتقى تيديكس العالمي»، وذلك تحت عنوان «رؤى وآفاق»،بدعم من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة الجامعة، حيث استعرض طلبتها وأساتذتها تجاربهم المؤثرة.

حضر الملتقى الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، والدكتور عبد المحسن أنسي، نائب مدير الجامعة المشارك ورئيس الشؤون الأكاديمية، والدكتورة فاطمة الدرمكي عميدة شؤون الطلبة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وشارك في تنظيم فعاليات الملتقى إدارة الاتصال الحكومي ونادي الطلبة المساندين الأكاديميين وعدد كبير من المتطوعين بالجامعة.

وهدفَ الملتقى الذي يواكب توقيتين بارزين هما شهر الابتكار في دولة الإمارات وعام التسامح إلى أن يكون منصة تفاعلية تتيح الفرصة للمواهب الشابة إبراز قدراتهم واستعراض أفكارهم الابتكارية.

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