"قانون الموارد البشرية".. محاضرة بدبي

دبي (وام) نظمت ورشة حكومة دبي محاضرة عن قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم «8» لسنة 2018 في مقر الورشة بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وذلك لتوعية الموظفين والقياديين بالتعديلات الجديدة على القانون ولائحته التنفيذية بالأحكام والقواعد الواردة في القانون واللائحة وسياسات الموارد البشرية المرتبطة.

وألقى المحاضرة جمعة عبيد المطوع مدير مكتب الشؤون القانونية وعارف جاسم البلوشي باحث قانوني أول من الدائرة وذلك ضمن خطط التوعية والتثقيف لدى قسم الموارد البشرية في تعريف الموظفين بكل ما هو جديد وإرفادهم بالمعلومات الشاملة ذات العلاقة بالعمل في إطار سعيها لتحقيق السعادة الوظيفية.

حضر الورشة فهد أحمد الرئيسي نائب المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي وعدد من المديرين وموظفي الورشة.

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