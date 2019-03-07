الامارات | صالون يحول شعر زبونة إلى الأخضر

شكرا لقرائتكم خبر عن صالون يحول شعر زبونة إلى الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت دائرة الاستئناف في الفجيرة الحكم في قضية صاحبة صالون نسائي خليجية، متهمة بالتسبب بالخطأ في تغيير لون شعر المجني عليها إلى اللون الأخضر، ما سبب لها أضراراً على المستوى النفسي والمادي.

وكانت المجني عليها طلبت من عاملة في الصالون النسائي تغيير لون شعرها، وعندما انتهت من عمل الصبغة اكتشفت أن لون شعرها تحول إلى الأخضر، ما سبب لها ضرراً، فتقدمت ببلاغ لدى الشرطة، وألقي القبض على المتهمة، وهي صاحبة الصالون النسائي.

وقدم المحامي الموكل عن المتهمة دفوعاً تؤكد أن المجني عليها لم تتبع الخطوات المطلوبة لتغيير لون الشعر، إذ إن هناك خطوات يجب اتباعها لكنها لم تقم بها، ثم إن من صبغ شعرها عاملة في الصالون، أما المتهمة فهي صاحبة الصالون، وهي ليست مسؤولة عن تغيير اللون.