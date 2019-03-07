المشرق يطلق برنامج تطوير مواهب الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية

أطلق بنك المشرق، أحد أبرز المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة، مبادرة استراتيجية لتطوير المواهب تحت اسم "المشرق ACE".

ويشير مصطلح ACE إلى الأحرف الأولى من Advanced Certificate in Excellence، والتي تعني "الشهادة المتقدمة في التميز"، ويعد هذا البرنامج منصة مصمّمة لتطوير المواهب من خلال توفير تجربة تعليمية شاملة وعالمية المستوى لأصحاب المواهب الطموحين الراغبين بدخول عالم الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في إطار جهود المشرق المستمرة لجذب وتطوير أفضل المواهب، بما يسهم في توفير تجربة مصرفية رفيعة المستوى لعملاء الصيرفة الاستثمارية والمؤسسية.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المبادرة الجديدة، قال أحمد عبد العال، رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات في بنك المشرق: "نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تطوير مواهب عالمية المستوى ومجهزة بالمقوّمات المطلوبة لتقديم معايير ذهبية في التجربة المصرفية لعملائنا من حيث إدارة العلاقات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية والحلول المبتكرة والخدمة المتميزة".

ويمتدّ هذا البرنامج لفترة ستة أشهر بدوام كامل، ويغطي مجموعة واسعة من المواضيع لمساعدة المشاركين على أن يصبحوا خبراء متمرسين وعلى معرفة عالية في مجال الصيرفة المؤسسية والاستثمارية. وعلى خلاف البرامج المماثلة التي تركز فقط على التقنيات التقليدية، فإن برنامج المشرق ACE يركز على تطوير المهارات المطلوبة لتوقع الاحتياجات عوضًا عن الاستجابة لها، وخلق الاتجاهات بدلًا من تداركها، وكذلك تجهيزهم بالمهارات اللازمة للاستفادة من البيانات واعتماد التكنولوجيا لتزويد العملاء بحلول وتجارب مصرفية غير مسبوقة.

وتعليقاً على تفاصيل البرنامج، أضاف عبد العال: "يهدف برنامجنا المكثّف لتطوير المواهب إلى جذب وإلهام وتخريج الرواد المستقبليين من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتنوعة التي تدفع المرشحين لتخطي الحدود وتشعل إحساسهم بالتميز وتربط قيم أعمالنا الرئيسية بهويتهم المهنية".

هذا ويحظى المشاركون في البرنامج بالفرصة للتعلم من مجموعة من الكليات الدولية الرائدة التي يتعاون معها بنك المشرق في سياق هذا البرنامج، وكذلك من الخبراء المتخصصين وكبار المسؤولين في البنك.

وبالنسبة للدفعة الأولى، التي تم إطلاقها في 3 مارس الجاري، فتستهدف المواهب الإماراتية بما يتماشى مع جهود البنك والتزامه المستمر بإلهام وتطوير المهنيين الإماراتيين ليصبحوا قادة المستقبل.