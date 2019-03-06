حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأميرة جهير بنت سعود

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين في برقيته عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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