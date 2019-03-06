هزاع بن زايد: الإمارات تقود المبادرات البيئية الخلاقة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن القمة العالمية للمحيطات التي تستضيفها أبوظبي تجمع خيرة العقول والخبرات لمناقشة واحد من أكبر التحديات التي تواجه البيئة في عالمنا اليوم.

وقال سموه إن الإمارات دائماً في طليعة الدول الساعية إلى الحفاظ على البيئة وها هي اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تجمع العالم وتقود المبادرات البيئية الخلاقة.