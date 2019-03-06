الصحة توفر خدمات التراخيص الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفير خدمات الترخيص التي تشمل ترخيص المنشآت الصحية الخاصة وترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد الترخيص لكل منهما والتي تستهدف فئة الشركات والأعمال وذلك في إطار استراتيجيتها للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير المرافق الصحية لإسعاد المتعاملين.

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن الهدف من توفير هذه الخدمات الالكترونية هو تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021 ".

وأشار سعادة الأميري إلى أن تطوير عدة خدمات في نطاق الخدمات الالكترونية والعمليات المرتبطة بإدارة التنظيم والتراخيص والاعلانات وتشمل قسم ترخيص المنشآت الصحية؛ التي تتضمن إصدار رخصة منشأة طبية وتجديدها فضلاً عن ترخيص المؤسسات الصيدلانية وتجديد الترخيص.

ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية التي استهدفت عدداً من الخدمات الأساسية تطبيقا لرسالتها التي تقوم على تعزيز صحة الفرد والمجتمع بتوفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ورفع المؤشرات الاستراتيجية لنسبة رضا المتعاملين من خلال تنفيذ البرامج وإطلاق المبادرات التي تدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية من خلال إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الإدارية والصحية وفق المعايير العالمية.

ويهدف إصدار رخصة منشآه طبية جديدة إلى التأكد من جودة المنشآت الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض ويغطي الإجراء نطاق العمل للمستشفيات والعيادات العامة والعيادات التخصصية والمراكز التشخيصية والمراكز التأهيلية والمراكز الطبية المتعددة والعيادات التي تحتوي على تخصصين أو أكثر إلى جانب الحضانات والعيادات المدرسية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

بينما يتضمن ترخيص المهن الصحية بيان آلية العمل المتبعة في تقييم المهن الصحية لعمليات إصدار التراخيص للمهنيين الصحيين للعمل في دولة الإمارات ويغطي إجراء نطاق العمل كافة المهنيين الصحيين . وتؤدي رخصة الاعلانات الصحية إلى بيان آلية العمل المتبعة في ترخيص الإعلانات الصحية التي يتم طرحها من قبل المتعاملين ويغطي الإجراء نطاق العمل لعملية ترخيص الإعلانات الصحية.