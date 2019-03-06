حاكم الشارقة يستقبل النائب العام للدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم، سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على خطط واستراتيجيات النيابة العامة الاتحادية وجهودها في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات وفق أفضل المعايير وفي إطار تحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة للوصول إلى مجتمع مستقر وآمن.

وقدم سعادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي شكره وتقديره إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة الفرصة للقاء سموه، مثمناً حرص واهتمام سموه بدور النيابة العامة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها وترسيخ مبادئ العدل وأسس العمل النيابي والقضائي بما يصون حقوق وكرامة الإنسان.