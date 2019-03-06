الخطوط الجوية التركية تعيد تعريف السفر المريح

كعادتها في تقديم ابتكارات الطيران المميزة لضمان حصول ضيوفها على تجربة سفر مثالية، توفر الخطوط الجوية التركية الآن "مجموعة النوم الانسيابية" للمسافرين بتصميم مذهل. بدايةً من 19 فبراير، تضمن هذه المجموعة الجديدة المتوفرة في درجة رجال الأعمال الحصول على نومٍ مريح كالنوم في المنزل، ولكن فوق الغيوم.

هذه المجموعة المصممة عبر التعاون الناجح بين الخطوط الجوية التركية وشركة "زورلو تيكستيل"، والتي تحمل توقيع مصممين رفيعي المستوى، تسعى لتوفير ظروف نوم أكثر صحية وجودة.

من خلال جمع التصميم الأنيق مع الراحة، تم تطوير جميع مكونات المجموعة الجديدة بما يلبي توقعات المسافرين الذين يريدون الاستمتاع بنوم هانئ ليصلوا إلى نهاية رحلتهم وهم بكامل سعادتهم ونشاطهم، ويعكس تصميم المجموعة فلسفة "الانسيابية" في الخطوط الجوية التركية، والتي تمثل مفهوم الهوية الحيوية والخدمة المستمرة للخطوط الجوية. توافقاً مع التصاميم العصرية والبسيطة، تم اختيار المواد التي تتألف منها المجموعة بناءً على ما توفره من الراحة والقدرة على النوم، كما تتوافق الأنماط البصرية في المجموعة مع التصاميم الجديدة لزي طواقم الطيران والمقصورة الداخلية للطائرات.

المكونات الأساسية في "مجموعة النوم الانسيابية" هي البطانية ومرتبة النوم والوسادة. وتحتوي البطانية في هذه المجموعة على تصميم ذي وجهين وملمس ناعم، وبفضل قدرتها على توفير استمرار تدفق الهواء، فإنها تحافظ على درجة الحرارة المثالية أثناء الفصول الأربعة. إضافة إلى ذلك، توفر مرتبة النوم سطحاً صحياً للنوم من خلال حشوتها الداخلية الكثيفة، لتضمن راحة واسترخاء إضافيين، وإلى جانبهما، الوسادة التي يمكن استخدامها أثناء الجلوس والنوم مصممة بالحجم المثالي، والطريقة التقليدية، ومن مواد مريحة جداً.

وفي تعليق له على مجموعة النوم الجديدة، قال نائب الرئيس الأول للوجبات ومنتجات الرحلات في الخطوط الجوية التركية، زكي تشكور: "نتابع في مطار إسطنبول، مقرنا الجديد، إضافة المزيد من المبتكرات لعملية التغيير التي نمر بها. يمكن للمسافرين على متن رحلاتنا الآن الشعور بالتحسن الكبير، بفضل هذه المبتكرات، في جودة نومهم مع ‘مجموعة النوم الانسيابية‘، لقد جهزنا منتجاتنا الجديدة بعد فترة طويلة من الأبحاث والتطوير والتصميم كي نضمن توفيرها لتجربة فريدة على مستوى الشكل والراحة. نحن سعيدون باستضافة مسافرينا على درجة الأعمال بذات الراحة التي يحصلون عليها في منازلهم أثناء سفرهم بين القارات".