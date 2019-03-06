دو تتعاون مع سيسكو لبناء سحابة موحدة عبر مراكز بيانات متعددة

أطلقت دو، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع شركة سيسكو «نسيج السحابة الموحد» الذي يجمع مراكز بيانات دو المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارات ليضمها في سحابة واحدة متعددة المواقع ومتعددة الأماكن الجغرافية بالاعتماد على حلول سيسكو Application Centric Infrastructure وهو حل سيسكو لمراكز البيانات المعتمد على الشبكات القائمة على المقاصد.

هذا ويعد ابتكار التطبيقات أحد الركائز التي يعتمد عليها الاقتصاد الرقمي وتحول دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلقت حقبة جديدة من التطبيقات التي تغير المفهوم التقليدي لمراكز البيانات، حيث لم تعد محدودة بمكانًا ثابتًا؛ بل يجب أن تكون موجودة في أي مكان نحتاج إليها فيه لتخزين البيانات ومعالجتها واستخدامها.

وتعزز الخطوة التي أعلنت عنها دو التحول الرقمي للشركة من خلال تمكينها من تقديم خدمات مستقرة ومتوفرة باستمرار لعملائها بسرعة فائقة ومرونة عالية. وفي سياق الاعتماد على البيانات التي تنشأ من مصادر متعددة سعياً لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فإنه من الواجب معالجتها في أقرب مكان إلى مصدرها، مع المحافظة على سياسات موحدة للأمن وخصوصية البيانات، والبساطة في التشغيل المبسط وتقديم الخدمات مع الاتساق والمرونة.

ونشرت الشركتان ورقة بيضاء مشتركة منذ عدة أشهر تحدد الملامح التقنية العامة لخطة دو الخاصة بالتحول الرقمي. وتعزز الخدمات الجديدة التي أعلن عن إطلاقها اليوم التعاون الاستراتيجي بين شركة سيسكو ويمثل إنجازًا جديدًا في خطة تنفيذ دو لرؤيتها التقنية للعام 2021.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو: "تسير دو في تنفيذ خطة تحولها لتتوسع في مجالات نمو جديدة، ولهذا فإننا نرى تطبيقات نشطة على مستوى جميع النقاط على الشبكة، ولهذا لم يعد ممكنًا أن يقتصر وجود مركز البيانات على مكان محدد، بل يجب أن يشبه نظام أعصاب حيوي يوجد حيث توجد البيانات أو حيث تنشر التطبيقات، سواء على الحافة التي يحدث فيها تكوين بيانات جديدة، أو في السحابة حيث تعالج تلك البيانات، أيهما أكثر قدرة على التنفيذ الأسرع. وتمكنا من خلال حل سيسكو Application Centric Infrastructure المعتمد على الشبكات القائمة على المقاصد، وبالاستفادة من سحابة سيسكو ACI، ونظام ACI Multisite Orchestrator من سيسكو أمكننا تحقيق ذلك تمامًا، ما يتيح لنا تقديم خدمات مميزة جدًا لعملائنا تتوسع بسهولة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبي احتياجات عملائنا"

ومن الركائز الاستراتيجية الرئيسية التي تعتمد عليها دو في قيادة التغيير توفير تجربة سلسة للعملاء على مستوى جميع القنوات والخدمات والحلول المبتكرة مع المرونة والسرعة في تنفيذ العمليات. ولهذا توفر سيسكو الأرضية للتحول الرقمي من خلال بنية جديدة تصل بمركز البيانات إلى كل مكان تنطلق منه البيانات وإلى كل مكان تنشر فيه التطبيقات.

من جهته، قال علي عامر، المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزوي الخدمة في سيسكو الشرق الأوسط وإفريقيا: "تمر تقنية المعلومات والاتصالات حول العالم بمرحلة تغيير ضخم ما يتطلب تغييراً تحويلياً على مستوى مزودي الخدمة. ويعني الاعتماد على الشبكة الافتراضية أن حمل العمل ما زال موزعًا من النواة إلى الحافة أو المواقع البعيدة للشبكات. ولذلك، يجب أن تجري مراكز البيانات الحسابات حيثما تكون البيانات في الوقت المناسب والموقع المحلي المناسب والحجم والنطاق المناسبين. وتدعم سيسكو تحول شركة دو باستخدام بنية Cisco ACI Anywhere. التي تتمتع بإمكانية تطبيق سياسة متسقة في أي موقع، ويقدم الحل Cisco ACI Anywhere نقطة تنسيق واحدة على امتداد مجموعة متنوعة من مراكز البيانات الموجودة في أماكن متنوعة جغرافيًا. وينتج ذلك مجالًا سحابيًا مبسطًا وموحدًا يتيح تحسين توفر الخدمة ويبسط العمليات»

وفقًا لدراسة سيسكو عن عملاء المؤسسات في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2017، يتضاعف عدد زائري دبي خمسة مرات خلال الأشهر الستة لموسمها السياحي، ويتطلب هذا مرونة عالية في استخدام الموارد لخدمة الزيادة الموسمية، بالإضافة إلى رشاقة كبيرة قدرة الشبكة على استيعاب عبء الحمولة الناتجة عن تدفق السواح عبر المناطق الجغرافية الشاسعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن بنية ACI Anywhere من سيسكو شركات الاتصالات من معاجلة البيانات فورًا أينما أنشئت مع الحفاظ على سياسة متسقة وضمان مستوى الخدمة عبر الشبكة بطريقة آمنة. ويجب إيصال كل ذلك إلى التطبيقات والبيانات أينما توسعت وذهبت.

وتعمل دو دائمًا على إرضاء العملاء من خلال البساطة وتقديم التجربة البديهية لمختلف فئات عملائها: الأفراد والشركات والحكومة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية والإنترنت اللاسلكي عالي السرعة، أطلقت دو مبادرة على مستوى الدولة تسمى واي فاي الإمارات لتقديم الوصول إلى اتصال واي فاي للجمهور في إطار رؤية الإمارات 2021، وهي شريك استراتيجي لمبادرة دبي الذكية التي أطلقتها حكومة دبي بهدف دمج التقنيات المتقدمة مثل تقنية المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء في البنية التحتية للمدينة.