500 منزل ذكي في دبي لتعزيز الأمن والأمان

كشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن خطة متكاملة لتحويل مساكن إمارة دبي إلى مساكن ذكية بالكامل، لرفع معدل الشعور بالأمن والأمان.

وقال: وضعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، متمثلة بإدارة الرقابة الجنائية، نصب عينيها التحول الذكي لخدمة أمن المساكن، وقد بذل فريق العمل المختص جهوداً كبيرة للوصول أفضل الحلول الذكية لتأمين المنازل، بحيث تعمل هذه المنازل الذكية بشكل كامل بالاعتماد على مستويات عالية جداً من الذكاء الاصطناعي، ليكون التحكم كاملاً وبنسبة 100% لدى مالك المنزل من حيث المراقبة والتحدث مع الأشخاص خارج عند بوابة المنزل.

وتابع: بالاتفاق والتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، سيتم تركيب الحلول الذكية في 500 منزل، وقد أبدى جميع أفراد العينة من سكان عدة مناطق في إمارة دبي، رضاهم التام عن النظام، لكونه أكثر تطوراً من أنظمة المراقبة التقليدية التي اعتادوا على تركيبها بمبادرات شخصية لتأمين منازلهم، والتي تعاني أيضاً من عيوب فنية كثيرة، وسيتم استكمال تنفيذ الخطة على مراحل لاحقاً، وبالتعاون مع عدة مؤسسات، وذلك بما يترجم مساعي شرطة دبي نحو الانتقال بجودة العمل والتخطيط مع شركائها إلى مستويات أعلى من الدقة والشمولية