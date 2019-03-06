كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم تكلف بيانات الهاتف في الإمارات مقارنة بالمعدل العالمي؟

يزيد متوسط ​​تكلفة 1 غيغابايت من بيانات الهاتف المحمول في دولة الإمارات بما يقرب من 2 دولار أمريكي عن المتوسط ​​العالمي، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Cable.co.uk.

ووجد المسح الذي أجري على حزم البيانات عريضة النطاق، أن المستهلكين في الإمارات يدفعون في المتوسط ​​10.23 دولارًا أمريكيًا مقابل 1 غيغابايت، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 8.53 دولار لكل 1 غيغابايت.

وفي المقابل، يحصل مستخدمو الهاتف المحمول في الهند على أرخص الأسعار، حيث تبلغ تكلفة 1 غيغابايت من البيانات في المتوسط ​​0.26 دولار. في حين أن أغلى مكان في العالم لشراء بيانات الهاتف المحمول هو زيمبابوي، حيث يبلغ متوسط ​​تكلفة 1 غيغابايت 75.20 دولار، أي أكثر بنحو 289 مرة من الهند، بحسب أريبيان إندستري.

وقامت شركة Cable.co.uk بتحليل المعلومان من 6313 خطة بيانات متنقلة في 230 دولة في الفترة ما بين 23 أكتوبر و 28 نوفمبر 2018.

واحتلت الإمارات المرتبة 163 على مستوى العالم. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل الكويت المرتبة 50 في أقل البلدان تكلفة، وتأتي في المرتبة 40 في القائمة بمتوسط ​​سعر يبلغ 2.01 دولار.

وكانت البحرين (المرتبة 58) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 122) أقل من المتوسط ​​العالمي، حيث بلغت أسعار البيانات فيهما 2.83 دولار و 5.62 دولار على التوالي، لكن عُمان سجلت أعلى الأسعار، بمتوسط ​​11.28 دولار، مما يضعها بالمرتبة 173 في القائمة.

في العالم العربي الأوسع، كانت مصر في المرتبة 24 بتكلفة 1.49 دولار والأردن (1.79 دولار).

ومن البلدان الأخرى التي لديها بيانات نقالة رخيصة كانت قيرغيزستان (0.27 دولار)، وكازاخستان (0.49 دولار)، وأوكرانيا (0.51 دولار).

أرخص بيانات المحمول في أوروبا الغربية هي في فنلندا، حيث يبلغ متوسط ​​سعر 1 غيغابايت 1.16 دولار. وتوفر كل من الولايات المتحدة وكندا بيانات بأسعار من المتوسط ​​العالمي عند 12.02 دولار و 12.37 دولار على التوالي.

ولدى ثلاثة وستين بلداً، بما في ذلك الإمارات، معدلات متوسطة قدرها 10 دولارات أو أكثر لكل غيغابايت.