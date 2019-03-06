كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يمكن شراء منزل بمليون درهم في دبي؟

سوق العقارات في دبي متنوع للغاية، مما يجعل العثور على العقار المناسب أمراً بسيطاً. ويتطلب شراء منزل بالتأكيد تخطيطًا مركّزًا، وأول ما يجب التفكير فيه هو الميزانية.

لنفترض أن لديك ميزانية قدرها مليون درهم، ماذا يمكنك أن تشتري؟

في دبي يمكنك العثور على شقة مناسبة من غرفتي نوم أو منزل بهذه الميزانية في العديد من الأماكن، مثل مارينا وواحة دبي للسيليكون ودائرة قرية الجميرا.

إذا كنت ستقوم بشراء العقار عن طريق الحصول على قرض عقاري، فيجب أن يكون يتوفر لديك 25% على الأقل من قيمة العقار – 250.000 درهم – للدفعة الأولى. دعونا ننظر في معدل الفائدة على أنه 3.3 في المائة لفترة الولاية العامة البالغة 25 سنة. في هذه الحالة، سيكون مؤشر EMI الذي يتعين دفعه على الرهن العقاري حوالي 3،675 درهمًا، وسيكون إجمالي مبلغ القرض المدفوع حوالي 1.1 مليون درهم، بحسب “غلف نيوز”.

ولدفعة شهرية تبلغ 7000 درهم، يحتاج مشتري المنزل إلى دخل شهري لا يقل عن 15000 درهم، على افتراض أن الإيجار الشهري هو 7000 درهم والنفقات الشهرية الأخرى تصل إلى 3000 درهم مع عدم وجود قروض أخرى أو مدفوعات لبطاقات الائتمان.

الادخار للدفعة الأولى

وفقا لهذا السيناريو، فإن الدفعة الأولى ستكون 250.000 درهم. وسيستغرق توفير 3000 درهم شهريًا ما لا يقل عن ست إلى سبع سنوات بالنسبة للمشتري لجمع ما يكفي لدفع الدفعة الأولى. وإذا كان المشتري يستخدم حساب ادخار لتوفير أموال الدفعة المقدمة، فإنه سيولد بعض الأرباح مع اعتبار أقصى ربح قدره 1.25 في المائة سنوياً. وبصرف النظر عن حساب التوفير، يمكن للمشتري اتخاذ بعض خيارات الاستثمار الأخرى، والتي هي منخفضة المخاطر وتولد أرباحاً أعلى في وقت أقل نسبيا.

شراء منزل ينطوي على بعض التكاليف الإضافية بخلاف الدفعة الأولى. هناك عدد غير قليل من تكاليف ما قبل الشراء مثل رسوم إدارة الأراضي ورسوم التسجيل ورسوم تسجيل الرهن العقاري ورسوم الوكالة العقارية وأكثر من ذلك بكثير. وبالنسبة إلى عقار بقيمة مليون درهم، ستبلغ هذه التكاليف حوالي 70000 درهم. جنبا إلى جنب مع الدفعة الأولى، يحتاج المشتري التوفير لهذه النفقات كذلك.

الشراء مقابل التأجير

تكاليف المعيشة في دولة الإمارات مرتفعة بعض الشيء حيث يأخذ إيجار المنزل ما لا يقل عن 30-40 في المائة من الدخل الشهري. ومن السيناريو السابق، فإن الأقساط الشهرية على الرهن العقاري العقاري ستكون حوالي 3،700 درهم، وهو نصف الإيجار الشهري البالغ 7،000 درهم. وبمجرد الانتقال إلى منزل جديد، ستوفر نصف نفقات الإيجار وستحصل أيضًا على تخفيضات في الدفعات، ودفع نصف دخل الإيجار لن يوفر لك المال فحسب، بل أيضاً في نهاية المطاف سوف تمتلك منزلك الخاص.