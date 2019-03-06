كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل هذه المخالفة تسبب أكثر الحوادث في الإمارات؟

لا تعد القيادة اللصيقة مشهداً نادراً في دولة الإمارات، لأن أي طريق سريع سيحصل على نصيبه من سائقي السيارات العدوانيين الذين يمارسون التسلط على الآخرين على الطريق.

وتحذر الشرطة سائقي السيارات بضرورة الإبقاء على مسافة آمنة بين السيارات، حيث تعد القيادة اللصيقة دون تركب هذه المسافة أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور في البلاد.

وكجزء من حملتها على الإنترنت تحت عنوان “لكم التعليق”، طلبت شرطة أبو ظبي من المقيمين تبادل اقتراحاتهم وحلولهم للحد من عدد حوادث التصادم عبر الطرق في الإمارات، بحسب “غلف نيوز”.

وقال ad_jokar: “ينبغي زيادة الغرامات المرورية بالنسبة للأشخاص الذين يقودون بشكل لصيق خلف سيارات الآخرين، وتضاعف قيمتها إذا تكررت المخالفة. نحن بحاجة إلى فرض عقوبات شديدة على سائقي السيارات المتهورين ولدينا أجهزة رادار لمراقبة سلوكهم “.

ووفقاً لقانون المرور الإماراتي، فإن عدم ترك مسافة أمن يؤدي إلى غرامة قدرها 400 درهم وأربعة نقاط سوداء. كما اقترح خبراء المرور ترك مسافة آمنة 56 مترا بين المركبات التي تسير بسرعة 100 كم / ساعة.

وحث الدكتور عبدالله السويدي، نائب مدير دائرة المرور والدوريات السائقين على ترك مسافة كافية بين المركبات “لتوفير الوقت الكافي للسائقين للتوقف بطريقة آمنة في حال وقوع أي حادث مفاجئ”.

وكشفت أحدث الأبحاث التي نشرها مرصد السلامة على الطر، بتكليف من i-Insured بالتعاون مع شركة Road Safety UAE، أن 40 في المائة من السائقين الذين شملهم الاستطلاع شعروا أن الطرق في الإمارات أصبحت أكثر خطورة، في حين قال حوالي 60 في المائة أنهم يرون زيادة في التبديل المتكرر بين الحارت وهو من الأسباب الرئيسية للحوادث.