أعمال المؤتمر الدولي الـ 22 للقياديات تبدأ اليوم

دبي (وام) تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الثاني والعشرون للقياديات الذي يعقد على مدار يومين بفندق روضة البستان بدبي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وتقوم على رعايته المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ووسط مشاركة واسعة من القياديات وصُناع القرار والتنفيذيات ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

ويشارك في أعمال المؤتمر نخبة من المتحدثات والقياديات، في مقدمتهن الدكتورة أنا دوليدز سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في جمهورية جورجيا، وليلي فريدون الكاتبة الخبيرة ومستشار التطوير المهني، والشيخة الدكتورة علياء القاسمي مدير إدارة الرعاية والدمج الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، وحنان بن خلوق رائدة الأعمال وخبيرة تطوير رأس المال البشري، وعاتكة يوسف ملا الناشطة الإعلامية في التوعية بالتوحد، ود. رفعة اليامي نائب عميد كلية الشرق العربي من المملكة العربية السعودية.

ويناقش المؤتمر الاستراتيجيات الدولية حول كيفية تمكين المرأة من قيادة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة واستكشاف أبعاد القيادة والمعرفة التي تدعم المرأة وتمكنها من الوصول إلى المناصب الدولية.

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