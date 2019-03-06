العين (وام) قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس واجب العزاء إلى حميد بن دلموج الظاهري، في وفاة نجله سالم.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس فلج هزاع بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وإخوته وأسرته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يعزي بوفاة سالم حميد بن دلموج الظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.