فتح باب الترشح لـ«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» 2019

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن فتح باب الترشح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في دورتها السادسة لعام 2019 التي تهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المؤثرة بمختلف مجالات المعرفة محلياً وعالمياً، وذلك من المؤسسات والأفراد.

وتسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على أهم وأبرز نجاحات رواد المعرفة من مختلف دول العالم، وتعزيز الوعي بأهمية العطاء المعرفي كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز مفاهيم الإبداع والابتكار في مجتمعات المنطقة العربية والعالم.

وتبدأ المؤسسة استقبال طلبات الترشح من داخل وخارج الدولة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.knowledgeaward.com، حيث يمكن للأفراد والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات والجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة بإنجازاتهم عن مختلف فئات الجائزة، والتي تشمل «التنمية والابتكار والريادة والإبداع وتطوير المؤسسات التعليمية والبحث العلمي والطباعة والنشر والتوثيق وتكنولوجيا الاتصالات»، ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى تاريخ 31 مارس 2019، على أن يتم إعلان الفائزين بالجائزة خلال فعاليات «قمة المعرفة 2019».

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة نجحت على مدى خمس سنوات في ترسيخ أهمية المعرفة، ودورها في تطوير حياة الأفراد والمجتمعات والمؤسسات، ليكونوا جزءاً فاعلاً في المسيرة التنموية للدول كافة، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة لأهمية تحفيز المبدعين بمختلف مجالات المعرفة، كما سلطت الجائزة الضوء على إنجازات لافتة ضمن الإطار ذاته، أسهمت بشكل حقيقي في صناعة ونشر المعرفة على مستوى العالم.

وقال: إن الجائزة في دورتها السادسة تسعى إلى استقطاب مشاركة صناع المعرفة سواء على نطاق الأفراد أو المؤسسات، ممن قدموا بصمة واضحة في مجتمعاتهم، وكرسوا جهودهم لخدمة الإنسانية ورفاهيتها وازدهارها، ونحن ندعو الجميع ممن تتوافر لديهم معايير المشاركة في الجائزة إلى الترشح، وتقديم نماذج ملهمة من المشاريع والمبادرات المعرفية للأجيال المقبلة. وتتضمن شروط الترشح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة معايير عدة، منها أن يكون للجهة أو الشخصية المرشحة إسهامات واضحة في مجال نشر المعرفة، وأن يكون الترشح عن إحدى الفئات المعلن عنها للجائزة، وأن يكون الترشح خلال الفترة المحددة والمعلن عنها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.