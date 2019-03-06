«العليا للتشريعات» تصدر أول عدد للجريدة الرسمية لحكومة دبي بطريقة «برايل»

دبي (وام) أصدرت الأمانة العامة «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أول عدد من الجريدة الرسمية لحكومة دبي الذي يحتوي على القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة «برايل» وذلك في إطار التعاون مع «مركز تمكين» في «هيئة المعرفة والتنمية البشرية». وتهدف المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها إلى إتاحة القانون أمام أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية من موظفي حكومة دبي تماشياً مع التزام الأمانة العامة بدعم هذه الفئة عبر تمكينهم من الاطلاع على التشريعات ذات الأهمية والارتباط بحقوقهم الوظيفية وإثراء الثقافة التشريعية لديهم.

وأوضح أحمد بن مسحار الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات» أنّ طباعة القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي بطريقة «برايل» يمثل خطوة نوعية هي الأولى من نوعها انطلاقاً من التزام الأمانة العامة بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية تجاه أصحاب الهمم.

ومن الجدير بالذكر أنه تمت إضافة طريقة «برايل» إلى قائمة المطبوعات التي تصدرها «اللجنة العليا للتشريعات» بهدف تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية من الاطلاع على التشريعات ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم.

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