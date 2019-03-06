«اجتماع تنسيقي» يستعرض مسارات قطار الاتحاد

عجمان (وام)

ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان الاجتماع التنسيقي بين وفد من شركة الاتحاد للقطارات ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة ميناء وجمارك عجمان ومؤسسة عجمان للمواصلات تم خلاله الاطلاع على آخر مستجدات مشروع قطار الاتحاد وخطة وبرنامج المرحلة القادمة لخط سيره والتي يبدأ العمل في تنفيذها قريباً.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان الحاكم من قبل إمارة عجمان الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام مؤسسة عجمان للمواصلات، وعدد من المديرين بتلك الدوائر، فيما حضر الاجتماع من فريق عمل مشروع الاتحاد للقطارات كل من المهندس شادي ملك، وسعيد السويدي، وخالد بن فيصل الشحي، وأحمد المنصوري، وراشد الملا، وأحمد الموسوي، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأمور كافة المرتبطة بهذا المشروع ومسارات خط السير.

واطلع المجتمعون خلال الاجتماع على شرح وافٍ حول أهداف وفوائد المشروع وتطوير البنية التحتية والتي تهدف إلى ربط الإمارات كافة بخط سكك حديدية، ومن ثم ربط دول مجلس التعاون، ويخدم قطاع الشحن أو الركاب ليكون مشروعاً استثمارياً يتم من خلاله خفض التكلفة على مدار 40 عاماً قادمة.

واستمع الحضور إلى العديد من فوائد ربط الإمارات بخط سكك حديدية، ومن أهمها توفير في صيانة البنية التحتية وتخفيض أجور النقل، وخفض عدد الحوادث، كما يمكن الاستفادة منه اقتصادياً وتجارياً وسياحياً، وقد تم الانتهاء حالياً من كافة الدراسات المطلوبة لتوسعة الشبكة للمرحلة القادمة من المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة.

وستعمل شبكة القطارات وفقاً لأحدث التقنيات المعتمدة لأنظمة التشغيل وطبقاً لأعلى المعايير العالمية لتمهد الطريق أمام حركة البضائع كمرحلة أولى ونقل المسافرين كمرحلة تالية بشكل آمن وسريع وعالي الكفاءة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للجهات المسؤولة في الحكومة تقديم أشكال الدعم والمساندة كافة لهذا المشروع الحيوي والذي سيكون نقلة نوعية في حركة النقل والسياحة والاقتصاد والتجارة.

وقال إننا على يقين تام بأهمية هذا المشروع وفوائده للإمارات والقطاعات كافة، حيث من المتوقع أن يستغل استثمارياً وسياحياً، وسيخفض نسبة ازدحام الشوارع عند استكماله وفي الطرق كافة، كما يحقق انتعاشاً في حركة التجارة وغيرها.