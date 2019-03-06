البواردي يستقبل سفير أرمينيا

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، مهير مكردوميان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، ورحب معاليه بالسفير، مشيداً بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وأرمينيا في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها، وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

كما استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، في مقر الوزارة بأبوظبي أمس، صامويل تان سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.

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