وكيل وزارة الدفاع يبحث العلاقات مع رئيس أركان الدفاع البريطاني

أبوظبي (وام) استقبل مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بمكتبه في مقر الوزارة بأبوظبي صباح أمس، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة الدفاعية. كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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