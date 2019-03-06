رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل نظيره البريطاني

أبوظبي (وام) استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة بمكتبه، أمس، الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني الذي يقوم بزيارة إلى الدولة حالياً، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا.

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