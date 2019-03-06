هزاع أبوالريش (أبوظبي) أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي، عن برامج وفعاليات وعروض مجانية للجمهور عامة طوال شهر مارس.

وقالت ناهد الحميري، مساعد رئيس قسم البرامج العامة في المعهد لـ«الاتحاد»: إن البرامج التي يقدمها المعهد تلقي الضوء على مجموعة واسعة من الموضوعات، بما فيها الأدب وعلم الاجتماع والفلسفة، وغيرها من المواضيع الذي تثري الفكر، وتساهم في تنمية الذات، لافتة إلى أن أول محاضراته تبدأ اليوم، بعنوان: هل «الذات» مُكتَشَفة أم مصنوعة؟، ويتحدث فيها شيريدان هاف، أستاذ في الفلسفة، من كلية تشارلستون، وتناقش المحاضرة أربعة مفاهيم متصلة بالذات تشمل المفهوم الأفلاطوني حول العقل الخالد، ومفهوم «الفرد المنفرد» لكيركغارد، ومفهوم «الشخص كنتاج ثقافي» بحسب مفهوم «نيتشه»، ومفهوم «اللاذات» لسارتر، وجميع تلك التفسيرات الفلسفية مرتبطة ببعضها بعضاً عبر طرق مثيرة للاهتمام، ولها تأثيرات متنوعة على تفكيرنا أكثر مما نعتقد.

وتعقد المحاضرة الثانية يوم 12 مارس، بعنوان: «مزايا معرفة الذات»، يقدمها كريستيان كوزيرو، أستاذ الفلسفة، كلية تشارلستون، وتناقش جوانب من لغز الوعي الذاتي، وما تنطوي عليه معاني امتلاك معرفة الذات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الذات» في معهد نيويورك أبوظبي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.