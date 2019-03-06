عاصفة الذكاء الاصطناعي تجتاح العالم ودبي على أهبة الاستعداد

في ظل التطورات التي يشهدها العالم من إطلاق التاكسي الطائر والمركبات ذاتية القيادة واستخدام الروبوتات في المدارس والمستشفيات، نجد أنفسنا على أعتاب حقبة جديدة في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع وصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار أمريكي خلال العقد القادم.

ووفقًا لتصريحات أمان ميرشانت، الرئيس التنفيذي لشركة "d’labs"، الشريك الاستراتيجي لقمة "Abundance 360" في دبي، تعتبر الإمارة هي الوجهة الأنسب لاختبار التقنيات التحولية بفضل قدرتها على التأقلم وتنوعها ودعمها لريادة الأعمال.

وأثناء حديثه لمجموعة من أبرز المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة في النادي التجاري العالمي، صرح قائلاً: "نحن نمر بأكثر المراحل استثنائية في تاريخ البشرية بحق، حيث تتوافر فرص لا حصر لها، بدايةً من التطورات التي يشهدها مجال الطاقة ومتوسط العمر البشري ووصولاً إلى الآثار الهائلة للذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان ومجالات الصناعة. وحتى يتمكن رواد الأعمال من تأسيس مشاريع تغير من مستقبل البشرية، عليهم قياس التأثير الواقعي لتلك المشاريع والتقنيات، وليس هناك مكان أفضل من دبي لتحقيق ذلك، باعتبارها مركزًا عالميًا للابتكار وريادة الأعمال".

وجاءت هذه الفعالية الخاصة تمهيدًا لقمة "Abundance 360" المقرر إقامتها في دبي، والتي تُعقد لأول مرة في المنطقة يومي 26 و27 مارس 2019، بالشراكة مع جامعة سينغولاريتي وتحت رعاية سم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، الشريك المضيف للقمة.



وتعتبر قمة "Abundance 360"، التي تشهد كلمات وعروض تقديمية لمجموعة من أبرز أعضاء هيئة التدريس بجامعة سينغولاريتي وعدد من أبرز المدراء التنفيذيين ورواد الأعمال، بمشاركة كبار المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص وكبار المسؤولين الحكوميين، من بنات أفكار المفكر المستقبلي والمؤلف والمتحدث العالمي الشهير، الدكتور بيتر ديامانديس، وسيتم خلالها استعراض أهم التطورات المتوقعة في التقنيات التحولية على مدار الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.



وفي هذا الصدد، أضاف أمان ميرشانت قائلاً: "تتميز قمة "Abundance 360" بالتزامها الراسخ بمساعدة المدراء التنفيذيين في تحويل مؤسساتهم للتركيز على التقنيات ذات النمو المطّرد والوفرة. ولن نكتفي في هذه القمة بتوضيح مبررات وكيفية تحويل تلك التقنيات للقطاعات التقليدية، وإنما سنزود الوفود المشاركة كذلك بالمعرفة والأفكار اللازمة لاتخاذ قرارات ذكية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنية البلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد وتحويل الأسواق والقطاعات التي يعملون بها".