أبوظبي (وام) عقدت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، أمس، أعمال لجنة المشاورات السياسية الثانية الإماراتية - الطاجيكية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة غير المقيم لدى طاجيكستان، وأحمد الحاي الهاملي مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب الطاجيكي الدكتور نظام الدين زاهيدي النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان، بحضور شريفي بهادور سفير طاجيكستان لدى الدولة.

جرى خلال المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني ومكافحة الإرهاب. وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال لجنة المشاورات السياسية الإماراتية - الطاجيكية بأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.