3 آلاف جراحة لمرضى السمنة المفرطة في «توام»

عمر الحلاوي (العين)

أجرى مستشفى توام حوالي 3 آلاف عملية جراحة لمرضى السمنة المفرطة خلال الفترة السابقة، من بينها حوالي 436 عملية العام الماضي، نجحت في تخفيض الوزن الزائد للمرضى بنسبة تراوح ما بين 80% و90%، ما أدى إلى استقرار الحالات المرضية، والتخلص من العدد الكبير للأدوية المتعلقة بمرض السكري وارتفاع الضغط، وتوقف التنفس أثناء النوم. وحصل مستشفى توام على الاعتماد الدولي من الولايات المتحدة كأول مركز لجراحة السمنة في الإمارات، ويعتبر أكبر مركز على مستوى المنطقة في إجراء العمليات الجراحية المتعلقة بالسمنة، والذي يشترط أن يكون مؤهلاً بكادر طبي وفني متكامل من الجراحين وأطباء الغدد والتغذية والنفسيين، والجراحة، والمعالجة الفيزيائية، بالإضافة إلى توفير غرف خاصة للأوزان المفرطة في السمنة، وأخرى للعمليات، مزودة بوسائل تشخيص مناسبة للمرضى.

وينفذ المركز عمليات جراحة السمنة وفق أعلى المعايير العالمية، وأحدث العمليات بالمناظير من دون جراحة خارجية بواسطة فتحات صغيرة، ويخضع المريض لفحوص واستشارات طبيبة على مستويات عدة قبل الموافقة علي العملية، حيث يبدأ باختصاصي تغذية ثم مقابلة الطبيب النفسي، وبعد ذلك مقابلة طبيب الغدد الصماء، والنظر في جميع الأمراض التي قد تكون سبباً في السمنة المفرطة.

وقال الدكتور حمودة العفاري، مستشار جراحة أمراض السمنة في مستشفى توام: «إن 70% من العمليات التي يجريها مركز جراحة السمنة في مستشفى توام هي عمليات قص المعدة»، مشيراً إلى أن المركز يطبق حالياً أحدث التقنيات الطبية، بالإضافة للبروتوكول الطبي العالمي الذي يتعلق بنظام الإفاقة المعزز بعد التخدير، وهو نظام يعتمد على خلق معيار لسير العملية، موحد مع نظام التخدير المستخدم، بحيث يعطي نسبة فاعلية كبيرة في تقليل وقت العملية والإفاقة بعد التخدير، كما يقلل من نسبة الألم الجراحي. وقد استحدث المستشفى وحدة خاصة بجراحة السمنة، تجمع كل التخصصات الطبية التي تعتني بالمريض قبل وبعد العملية تحت سقف واحد، ما سيسهل على المريض المتابعة، ويوفر عليه الوقت والجهد. وأكد حمودة العفاري وجود العديد من الفوائد لعمليات جراحة السمنة، من بينها التخلص من أمراض قاتلة مثل السكري والضغط والفشل الكلوي، مشيراً إلى ارتفاع نسبة فشل الحمية الغذائية لمرضى السمنة المفرطة إلى أكثر من 90%، حسب الدراسات الطبية. وقال: «إن الأدوية المستخدمة لتقليل الوزن تنقسم إلى نوعين، الأول يؤثر على الشهية وله مضاعفات على الجهاز العصبي والكبد، والثاني يقلل من امتصاص الشحوم في الأمعاء، ويسبب إسهالاً واضطرابات في الجهاز الهضمي».