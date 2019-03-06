«الصحة» تحذر من دواء مزيف لعلاج السرطان

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من استخدام المنتج المقلد للمستحضر الطبي، «إكلوسيغ 45 ملج»، والمستخدم في علاج سرطان الدم، حيث تبين توزيع المنتج المقلد بالعديد من الدول، وأكدت نتائج تحليل المنتج احتواءه على مادة «الباراسيتامول» مع عدم وجود المادة الدوائية الفعالة «بونتينيف»، التي تعالج البالغين الذين يعانون من سرطان الدم النخاعي المزمن وسرطان ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد.

فيما أكدت الشركة المصنعة عدم وجود التشغيلتين المزيفتين ضمن سجلات التصنيع الخاصة بالشركة. وأصدر الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، أمس الثلاثاء، تعميماً إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية على مستوى الدولة، بعدم تداول أو استخدام التشغيلتين المزيفتين، والإبلاغ فوراً في حال وجدت لديهم، مع دعوة الجمهور إلى التواصل مع الوزارة في حالة حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المذكور. ومادة «الباراسيتامول» تنتمي لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام، وهي منتجة من مصانع أميركية وأوروبية ومحلية، ويدخل «الباراسيتامول» في تركيب الكثير من العقاقير الدوائية الأكثر استعمالاً من الأعمار كافة.وبالرغم من الدور الهام الذي تلعبه «الباراسيتامول» في حياة البشر، إلا أنها تتسبب في حالات للتسمم الدوائي.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعليق تسجيل المستحضر الدوائي «سيدوفان» من إنتاج شركة جلفار، والمستخدم للتخلص من أعراض نزلات البرد، حيث أظهرت نتائج تحليل المنتج المذكور في مختبر ضبط الجودة النوعية والأبحاث للمنتجات الطبية التابع للوزارة، أن نسبة المادة الفعالة أقل من المواصفات المعتمدة.

وأبلغت الوزارة، مدراء المناطق الطبية والمستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، بالإجراءات التي اتخذتها، وأهمها إلزام المورد بسحب المنتج المذكور من القطاعين الصحي العام والخاص، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أية آثار جانبية ناجمة عن الاستخدام للمنتج، لابد من التواصل مع الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني المخصص.

وطالبت الوزارة، جميع ممارسي الرعاية الصحية بالدولة، بعدم استخدام المنتج إن وجد لديهم، فيما طلب من جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وإعادته للمورد.

إلى ذلك أوصت وزارة «الصحة» الشركة الدوائية المنتجة للمستحضر «ليميتراد 12 ملج سوليوشن»، بإضافة وتحديث التحذيرات المتعلقة بالمنتج والموجودة في النشرة الداخلية لتشمل المخاطر الجديدة، حيث أفادت التقارير الواصلة للشركة بعد التسويق بأن الدواء المذكور تسبب في حدوث حالة اضطراب صدري تنفسي في المرضى المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدد في خلال 48 ساعة من تلقيهم الدواء.